¡ÚÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡ÛÅÔÎè²Ú¡Ö¥ß¥ä¥³¥ì¹Ô¤¯¤«¡×¥¿¥ª¥ëÈ¯ÇäÈ¯Ê°ºàÎÁ¤Ë½éÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè2Àï¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¤Ï11Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢°ñ¾ë¡¦ÂçÀöGC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î¥´¥ë¥Õ5¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ä¥¢¡¼¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4°Ì¤È·òÆ®¡£¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¾å°Ì¤ËÆþ¤ì¤ÆÌÜÉ¸¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢µ¤¹çÆþ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀöGC¤Ïºò½©¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î³«ºÅ¥³¡¼¥¹¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿ÅÔ¤ÏÆ²¡¹2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¥×¥í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤Ë¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ê¡ÖÆñ¤·¤¤¡£µ÷Î¥¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÀ¤¤½ê¤âµ÷Î¥´¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ï¥é¥Õ¤¬Ä¹¤¯Æñ¤·¤¤¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÔ¤ÎÁª¼ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¿¥ª¥ë¤¬11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Ç¡¢ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤Ë¶µ¤ï¤ê¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬ÇÏ¡×¤È¡Ö¥ß¥ä¥³¥ì¾¡¤Ä¤¾¡Á¡ª¡ª¡×¤È¤Î·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ä¾É®¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀ¨¤¯¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÍß¤·¤¤¤Î¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëJLPGA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä¤Ï³Ê¹¥¤ÎÈ¯Ê°ºàÎÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅÔ¤Ï¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¡£¥ß¥ä¥³¥ì¹Ô¤¯¤«¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£