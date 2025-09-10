お行儀よく朝ごはんを待つ姿（画像提供：まつもとたけるさん）

「白物家電」

　こんなひと言とともに白いキッチンカウンターの上に並べられた、炊飯器や電気ケトルなどを写した写真が「X」で話題になりました…あれ？一番左の「白物家電」はネコチャンですね…！

「機能『かわいい』」
「マイナスイオン出ててもふもふでいい匂いする家電いいなぁー」
「一番左のは一回の充電でどのくらい動きますか？」
「2〜4月とかに量販店で『全部で49.800円！』とかセット組むやつあるじゃないですか？！飛ぶように売れると思うんですけど>猫様付き新生活スタートセット」
「ニャ電」

可愛らしい「白物家電」がたくさんの人の心をとらえました。

　写真を投稿したのは「まつもとたける」（@takeru0321neko）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。愛猫のたけるくんは4歳になるマンチカンの男の子で、先日も狭いところに入り込んでこちらを見つめる子猫時代の写真がSNSで話題になりました。

「動く前に早く写真を撮らなきゃ！」

　キッチンで「白物家電」にとけ込む愛猫を見た時のことを飼い主さんにお聞きすると「面白い！と思うと同時にたけるが動く前に早く写真を撮らなきゃ！と思いました」。

4.1万件（記事執筆時点）もの「いいね」がついた投稿への反響については「たけるの可愛さが伝わったと思うと嬉しいです」と喜びの気持ちを語りました。

愛猫のいちばんの魅力は

　さらに飼い主さんは「印象に残ったコメントは『機能「かわいい」』ですかね。かわいいのは間違いないです！」と話します。

「見た目がかわいいのはもちろんですが、優しい性格がいちばんの魅力だと思います」とかけがえのない「白物家電」である愛猫への思いを語りました。

（まいどなニュース特約・山本 明）