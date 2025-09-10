【ママたちのふるさと納税】米不足でも大丈夫！うわっ30kgキタ【第4話まんが】#ママスタショート
みなさんは「ふるさと納税」制度を活用していますか？ 生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や応援したい地域など、自分で寄付先を選択することができるこの制度。新鮮野菜に旬のフルーツ、魚介類やお肉など、その土地ならではの返礼品を受け取っている人も多いのではないでしょうか。今回はそんな「ふるさと納税」にまつわる楽しいエピソードをショート形式でお届けします。
今回は、“ふるさと納税”のおかげで米不足を回避できたエピソード。
連日メディアを賑わす“米不足”騒動。でも私は大丈夫！ だってふるさと納税でお米30kgを頼んであるから。米不足でも安心っ！
“ピンポーン”
インターホンの音にときめきを感じ、わくわくしながらドアを開け、待望のふるさと納税“米30kg”到着！
「わたしの返礼品でかすぎ……！？」
宅配業者さんが気を利かせて玄関まで持ち込んでくれた“米30kg”。とてもじゃないけど持ち上がりませーん！ 玄関から動かすことすら困難な私の返礼品。結局、玄関からキッチンまで、汗だくになりながら引きずっていきました。こ、腰が……。誰かタスケテー。
ふるさと納税にまつわるお話、みなさんはどんな体験がありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、“ふるさと納税”のおかげで米不足を回避できたエピソード。
“ピンポーン”
インターホンの音にときめきを感じ、わくわくしながらドアを開け、待望のふるさと納税“米30kg”到着！
「わたしの返礼品でかすぎ……！？」
宅配業者さんが気を利かせて玄関まで持ち込んでくれた“米30kg”。とてもじゃないけど持ち上がりませーん！ 玄関から動かすことすら困難な私の返礼品。結局、玄関からキッチンまで、汗だくになりながら引きずっていきました。こ、腰が……。誰かタスケテー。
ふるさと納税にまつわるお話、みなさんはどんな体験がありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部