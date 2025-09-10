Ä¹½÷¡¦¹ÈÍö¤ÎÉ³¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÁð´¢ÀµÍº

¡¡ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº(73)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö(36)¤¬¸ø³«¤·¤¿¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î­àÉ³¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ë°©¤¨¤ÆÂç¼«Á³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆºÇ¹â!!¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÀÄ¤¤É³¥Ó¥­¥Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥­¥å¥Ã¥Ü¥ó¡×¡Ö¿À¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÃæ¿È¤â³°¸«¤âÁ´ÉôÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹ÈÍö¤Ï­à¾¼ÏÂ¤Î¥Ï¥ó¥µ¥à¥Ü¡¼¥¤­á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Áð´¢¤È¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦ÂçÄÍ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Ëå¤Ï½÷Í¥¤ÎÁð´¢ËãÍ­(32)¡£

¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¡Ö¥Ü¥ó¥­¥å¥Ã¥Ü¥ó¡×