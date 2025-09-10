EXILE TAKAHIRO （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　EXILE TAKAHIROが10日、自身のインスタグラムを更新。独特のハッシュタグを添えて、個性あふれる“チルタイム”姿を公開した。

【写真一覧】「爆笑」TAKAHIROが公開した“チルタイム”からの“散るタイム”姿

　TAKAHIROは「ちょっと前のチルタイム」とつづり、ヤシの木をバックにくつろぐ姿や、ブルーがまぶしい海にビールらしき飲みものを掲げた写真を投稿。“チルタイム”を満喫した様子を見せたが、3枚目では雰囲気がガラッと変わり“散るタイム顔”をアップしファンを驚かせた。

　ハッシュタグには個性あふれる「#1枚目チルタイム　#2枚目チルタイム　#3枚目散るタイム　#4枚目チルタイム　#5枚目散るタイム　#6枚目チルタイム」と付け、ちゃめっ気たっぷり。“チルタイム”とともに、「顔のパーツを散らした写真」も交えて、コミカルな姿を垣間見せた。

　この投稿にファンからは「ほんとにハッシュタグ大喜利上手すぎです」「散るタイム最高ですううう」「かっこよすぎます　散るタイムサイコーすぎて大好きです爆笑」と反響が集まっている。