EXILE TAKAHIRO、「かっこよすぎ」チルタイム＆コミカルな“散るタイム”姿に反響「最高です」「爆笑」
EXILE TAKAHIROが10日、自身のインスタグラムを更新。独特のハッシュタグを添えて、個性あふれる“チルタイム”姿を公開した。
【写真一覧】「爆笑」TAKAHIROが公開した“チルタイム”からの“散るタイム”姿
TAKAHIROは「ちょっと前のチルタイム」とつづり、ヤシの木をバックにくつろぐ姿や、ブルーがまぶしい海にビールらしき飲みものを掲げた写真を投稿。“チルタイム”を満喫した様子を見せたが、3枚目では雰囲気がガラッと変わり“散るタイム顔”をアップしファンを驚かせた。
ハッシュタグには個性あふれる「#1枚目チルタイム #2枚目チルタイム #3枚目散るタイム #4枚目チルタイム #5枚目散るタイム #6枚目チルタイム」と付け、ちゃめっ気たっぷり。“チルタイム”とともに、「顔のパーツを散らした写真」も交えて、コミカルな姿を垣間見せた。
この投稿にファンからは「ほんとにハッシュタグ大喜利上手すぎです」「散るタイム最高ですううう」「かっこよすぎます 散るタイムサイコーすぎて大好きです爆笑」と反響が集まっている。
