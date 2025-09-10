ºå¿À¡¡ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Ø½ÅÍ×¤ÊDeNAÀï¡Ö¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤¬11Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÃæ5Æü¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¡Ö·Ð¸³¾å¡¢¿ô»ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡£23Ç¯¤âµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤À¤±¡×¤ÈÅÐÈÄ¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç13»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦84¡£CS¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëDeNAÀï¤Ïº£µ¨½éÅÐÈÄ¡£¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¼«¿È¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ëµå¤¬¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦µå¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£