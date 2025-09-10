「家族分ある」亜希、元夫・清原和博氏の“名前入り”ワイングラスを披露 新居のキッチン紹介動画で「これは『和博』っていう人の」 離婚後も親交続く
2児の母でモデルの亜希（56）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新居の広々としたキッチンをお披露目した。動画では、食器のこだわりなどについても話しており、離婚後も親交のある元プロ野球選手・清原和博氏（58）の“名前入り”ワイングラスを棚から取り出し紹介する場面もあった。
【動画】「これは『和博』っていう人の」元夫・清原和博氏の“名前入り”ワイングラスを披露する亜希 ※6：30頃
この家に決めた一番の決め手は、キッチンが独立していたこと。「リビングに付属してるキッチンもたくさんあったんだけど、ここまでお料理がお仕事にもなってるし、好きだったりすると、個別というか自分のお部屋としてなんか作業場として1つ構えたいなっていうのはずっと理想があった」と話し、「ワンルームで生活してるぐらいのそれぐらい自分の好きがキュッと詰まってる感じ」という広々空間のキッチンを見せた。
動画では、キッチン自体はもちろん、食器やグラスなどの小物のこだわりも紹介。
たとえば、クロスやエプロンは新居用に作ったカーテンの余った生地で作ったそう。披露したブルーなどのクロスは、一緒に暮らす長男・正吾さんの部屋にあるものと同じだという。
また、キッチンの棚の中を紹介する場面では、引っ越しを機に10年以上しまったままにしていたワイングラスを再び使い始めたことを伝え、ズラリと並んだグラスを披露。「うちにお客さんが来たとしても、こういう素敵なグラスを出すっていう人じゃなかった」といい、新居に越してきてからの変化の1つとして明かした。
さらに、ワイングラスは家族の分あると話し「これは『和博』っていう人の」と、元夫・和博氏の名前がローマ字で書かれたグラスを披露。「家族分あるんだけど、うちでは『和博』さんの飲みたい人〜！って言って、『はーい』っていう人がすごい多いです（笑）」と、にぎやかな家庭でのエピソードも紹介した。
亜希と和博氏は、結婚後2子をもうけるも、2014年9月に離婚。別れた後も良好な関係が続いており、今年8月の和博氏の誕生日の際には「昨夜、清原さんの58歳BD。離婚して11年…不思議なもので、またみんなでお祝いしてる!!今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！」と、亜希がインスタのストーリーズで伝えていた。
