¡Ú½÷»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛºÇÇ¯Ä¹33ºÐ¤ÎÀÆÆ£À»Æà¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤¿¡×¶¥µ»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ä¿Íµ¤¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸þ¾å
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬10Æü¡¢WÇÕ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥é¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï1¾¡2ÇÔ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡£»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7Æü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤Ï31Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎNo¡¦8ÀÆÆ£À»Æà¡Ê33¡á»°½Å¥Ñ¡¼¥ë¥º¡Ë¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤Î33ºÐ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ1¥«·îµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ê½êÂ°¤Î¡Ë¥Ñ¡¼¥ë¥º¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬·ü¤«¤ë¼¡²óÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö4Ç¯¸å¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÂù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿2017Ç¯¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡¢2021Ç¯¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Âç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä´ÑµÒ¿ô¤Ï³ÊÃÊ¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£2017Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç´Ñ½°¤ÎÃæ¤ÇÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö8Ç¯·Ð¤Ã¤Æ½÷»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¿Ê²½¤ò¡¢ÆüËÜ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É³¤³°¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¿ô¤äÂç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¡£Ä¹¤¯ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤ä¿Íµ¤¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎSHÄÅµ×°æË¨¡Ê25¡á²£²ÏÉðÂ¢Ìî¥¢¥ë¥Æ¥ß¡¦¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Ï¡ÖËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ìÅÙ¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¡¢Ì´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢È¯¾Í¹ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Ç®¤ò¼Â´¶¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¹ñÆâÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉáµÚ¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡FLÄ¹ÅÄ¤¤¤í¤Ï¼ç¾¡Ê26¡á¥¢¥ë¥«¥¹·§Ã«¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä´üÂÔ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Û¤É¤Î±þ±ç¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ê½÷»Ò¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡ËÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¤¤«¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âº£¸å¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£