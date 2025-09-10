9·îÂÇÎ¨1³äÂæ¤«¤é¡Ä T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬2È¯´Þ¤à3°ÂÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¡Ö½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà¤¬½ÅÍ×¡×¥Ù¥Ã¥Ä¤âÉüÄ´¤Ë´üÂÔ
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7-2¥í¥Ã¥¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç15»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë22¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç2È¯¤È¤¹¤ë23¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀèÈ¯¤Î¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤ÎÂè22¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢22¹æ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö8·î21Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë15»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¡£Á°Æü¤Þ¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢»î¹çÁ°¤Î9·î·î´ÖÂÇÎ¨1³äÂæÁ°È¾¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëµ×¡¹¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£8²ó¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤éT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü2È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÂè23¹æ¥½¥í¡£ÆüËÜ»þ´Ö8·î6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1»î¹ç3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ23ËÜÎÝÂÇ¡¢80ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.244¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¸å¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡Ö½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà¤¬½ÅÍ×¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£Èà¤ÎÂ¸ºß¤Ï²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¡ÊÄ´»Ò¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¸«¶Ë¤á¤ä¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎ¤â¼ê¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¾åÂÎ¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤¿¡£2ËÜÎÝÂÇ¤ÈµÕÊý¸þ¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÊó¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Öº£Ìë¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤Èº£¸å¤Ø´üÂÔ´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ë¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£