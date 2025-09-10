「King ＆ Princeとうちあげ花火」今年も開催決定 ZOZOマリンスタジアムで2日間・内容もスケールアップ
【モデルプレス＝2025/09/10】King ＆ Princeが11月15日、16日の2日間、千葉・ZOZOマリンスタジアムにて、音楽と花火がシンクロしたダイナミックエンターテインメント「King ＆ Princeとうちあげ花火2025」を開催することを発表した。
2024年、King ＆ PrinceのCDデビュー5周年の最後を締めくくるイベントとして好評を評した「King ＆ Princeとうちあげ花火」が、2025年も開催決定。同イベントはKing ＆ Princeの音楽と花火がシンクロしたダイナミックエンターテインメントで、今回は2日間の開催となる。
さらに、2025年は内容をスケールアップし、デビューシングル「シンデレラガール」から2025年8月リリースの17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」までの歴代の代表曲とともに夜空いっぱいに打ち上がる迫力な花火と、2024年以上に充実したKing ＆ Princeのライブパフォーマンスを予定。豪華なエンターテインメントイベントとなる。（modelpress編集部）
◆「King ＆ Princeとうちあげ花火」今年も開催決定
