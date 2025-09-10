ÁêÍÕ²íµª¤Î»ÑÀª¤Ë´¶Ã²¡ÖÂÅ¶¨¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼²½·èÄê¤Î¡ÖÁêÍÕ¥Ò¥í¥ß¤Î¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¥«¡¼¡©¡×ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/10¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬9·î10Æü¡¢Æ±¶É¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯10·î²þÊÔ¡×ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£10·î¤è¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß¤ÈÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÁêÍÕ¥Ò¥í¥ß¤Î¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¥«¡¼¡©¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óËÜÉô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊÔÀ®¶ÉÂè2À©ºîÉô¤ÎµÜºê¹À°ì»á¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¡¢ÁêÍÕ¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò4¿Í¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½¸·ë
¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤2¿Í¤¬24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢2023Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç4ÅÙ¤ÎÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±Ãæ¤â¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¥Ò¥í¥ß¤ÈÁêÍÕ¡£µÜºê»á¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¡ØËÍ¤Ï¿Í¤¬´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡Ù¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï´ÔÎñ´Ö¶á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤è¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È2¿Í¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¶¯¤¯´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢2¿Í¤Ï½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Æ¿È¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤·¡¢ÂÅ¶¨¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×¤È2¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÜºê»á¤Ï¡ÖÁêÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤¬¸Î¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç°ìÈÌ¤ÎÂ¼¿Í¤ÎÊý¡¹¤Î¸µ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¡£¡ÖµÞî±¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¥«¥á¥é1Âæ¤È¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£µÜºê»á¤¬ÁêÍÕ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÍò¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÁêÍÕ¤Ï¡Ö·»µ®¡Ê¥Ò¥í¥ß¡Ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢´èÄ¥¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¡¢ÁêÍÕ¤Î»Ñ¤Ë´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¶É10·î¤Î²þÊÔÎ¨¤Ï¡¢Á´Æü¡§7.5% ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡§22.5%¡¢¥×¥é¥¤¥à¡§19.6%¡£¥ª¡¼¥ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÄÉµá¤·¡¢Ê¿Æü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿·ÈÖÁÈ¤òÅêÆþ¡£²ÐÍË20»þ¤Ë¡ÖÆüËÜÃµµæ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡×¡¢ÌÚÍË19»þ¤Ë¡ÖÁêÍÕ¥Ò¥í¥ß¤Î¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¥«¡¼¡©¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¹¥É¾¤Î2ÈÖÁÈ¤¬ÆÃÈÖ¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
²ÐÍË¡¦¿åÍË¡¦ÌÚÍË¤è¤ë9»þ¥É¥é¥Þ¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂçÀôÍÎ¼ç±é¤Î¿·ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿åÃ«Ë¼ç±é¡ÖÁêËÀ season24¡×¡¢Å·³¤Í´´õ¼ç±é¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥áÏÈ¤ËÏÃÂê¤Î¿·ºî¤òÊÔÀ®¡£¿¼Ìë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó¡ª¡ª¡×¡¢LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ PARK¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡×¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬¿·¤¿¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÁêÍÕ¥Ò¥í¥ß¤Î¤ªº¤¤ê¤Ç¤¹¥«¡¼¡©¡×Áí¹ç±é½Ð²È¡¢¥Ò¥í¥ß¡õÁêÍÕ²íµª¤Î»ÑÀª¤òÀä»¿
