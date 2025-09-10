中谷美紀（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/10】女優の中谷美紀が9月9日、自身のInstagramを更新。チェコ・プラハでのオフショットを公開した。

【写真】中谷美紀、美肩際立つオフショル姿

◆中谷美紀、美しいデコルテと肩を披露


中谷は「夫のティロが所属するフィルハーモニクスが、ドヴォルザーク音楽祭に招かれ、わずか一泊だけチェコの古都プラハを訪れ、街歩きを楽しみました」とコメントし、美しい街並みを背景にオフショルダーのトップスで美しいデコルテと肩が際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「絵になる」「美しい」「二度見した」「どうなってるの？」「優雅で素敵」などのコメントが寄せられている。

中谷は2018年、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でビオラ奏者を務めるティロ氏と国際結婚。現在はオーストリア・ウィーンに在住している。（modelpress編集部）

