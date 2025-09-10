後藤楽々Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/10】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】元SKEフリーアナ、透明感溢れる新ヘア

◆後藤楽々、新しいヘアスタイル披露


後藤は「秋を意識して髪を短くしたり、暗くしたり」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。明るい茶髪から暗めに染め、肩までの長さにカットした姿で、カメラに向かって微笑んでいる。

この投稿に、ファンからは「暗めも可愛い」「大人っぽい」「美人すぎる」「イメチェン大成功」「プライベート感に癒される」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。

後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】