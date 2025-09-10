「ZIP!」リポーター後藤楽々、秋を意識した新ヘア披露「暗めも可愛い」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2025/09/10】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元SKEフリーアナ、透明感溢れる新ヘア
後藤は「秋を意識して髪を短くしたり、暗くしたり」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。明るい茶髪から暗めに染め、肩までの長さにカットした姿で、カメラに向かって微笑んでいる。
この投稿に、ファンからは「暗めも可愛い」「大人っぽい」「美人すぎる」「イメチェン大成功」「プライベート感に癒される」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SKEフリーアナ、透明感溢れる新ヘア
◆後藤楽々、新しいヘアスタイル披露
後藤は「秋を意識して髪を短くしたり、暗くしたり」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。明るい茶髪から暗めに染め、肩までの長さにカットした姿で、カメラに向かって微笑んでいる。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】