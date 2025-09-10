鳥羽一郎が“マグロの解体ショー”「最高でした！鮮度落ちるから早くみんなで寿司食べよう！」

演歌歌手の鳥羽一郎（73歳）が、自身のシングル・アルバム全作品配信解禁＆新曲「昭和のおとこ」の発売を記念して、都内でマグロ（宮城県塩釜で水揚げされた本マグロ／102キロ）の解体ショーを開催した。



鳥羽は「レコード、MD、テープ、いろんな形で曲を出してきたけど、廃盤になった曲やレコーディングしたのに歌っていない曲も今回配信になります。今まで聴けなかった曲がネットで聞けるのはファンの皆様にとっても最高じゃないかなぁと思います」とコメント。



マグロの解体後には、デビュー曲であり、代表曲のひとつである「兄弟船」と、10月1日リリースの最新曲「昭和のおとこ」を歌唱した。



歌唱が終わると「解体ショーをやるのは初めてで、最高でした！鮮度が落ちるから早くみんなで寿司を食べよう！塩で食べるとマグロは美味しい」とイベントを締めた。