¥Ñ¥º¥ë¡ß²»¥²¡¼¤Î¿·¼¡¸µMIX¡ØQQQbeats!!!¡Ù9·î18ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°MV¤äÁ´56¶Ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¸ø³«
¥¿¥¤¥È¡¼¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¡ØQQQbeats!!!¡Ê¥¥å¥¥å¥¥å¥Ó¡¼¥Ä¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¡¢9·î18Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ºî¤ÎÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏNintendo Switch¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢Æ±ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁ´56¶Ê¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØQQQbeats!!!¡ÙÁ´56¶Ê¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¸ø³«
¡ØQQQbeats!!!¡Ù¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢²»³Ú¥²¡¼¥à¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥ê¥º¥ß¥«¥ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡£Æ±ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¢VTuber¡¢ÅìÊý¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥²¡¼¥à²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´³Ú¶Ê¿ô¤Ï56¤ËµÚ¤Ö¡£¶ñÂÎÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¡ú¥Þ¡¼¥¯¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§OfficialÉ¦ÃËdism
¡Ö¤¿¤À·¯¤ËÀ²¤ì¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥è¥ë¥·¥«
¡Ö¾§¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Ado
¡Öray¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§BUMP OF CHICKEN
¡ÖÁÏÀ»¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKINO
¡Ö²ö²ö´ñëý¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Eve
¡Öi¡Êdont¡Ëknow¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§lilbesh ramko
¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ÖTell Your World¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§livetune feat. ½é²»¥ß¥¯
¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥Ð¥ë¡¼¥ó
¡Ö¥á¥º¥Þ¥é¥¤¥¶¡¼¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥µ¥Ä¥
¡Ö¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥Á¥å¥ë¥ê¥é¡¦¥À¥Ã¥À¥Ã¥À¡ª¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÏÂÅÄ¤¿¤±¤¢¤ ¡Ê¤¯¤é¤²P¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥Î¥¦¥ó¡¦¥Þ¥¶¡¼¥°¡¼¥¹¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§wowaka
¡Ö¥¢¥¹¥Î¥è¥¾¥é¾¥²üÈÉ¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Orangestar
¡Ö¥í¥¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤ß¤¤È£Ð
¡Ö㋰ÀÕÇ¤½¸¹çÂÎ¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥Þ¥µ¥é¥À
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§DECO*27
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¥À¥ó¥¹¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¤«¤¤¤ê¤¥Ù¥¢
¡ÖVTuber¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ÖSay!¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì!¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Çò¾å¥Õ¥Ö¥
¡ÖHUGE W¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¿¹¥«¥ê¥ª¥Ú
¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤
¡ÖÈþ¾¯½÷Ìµºá♡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó
¡ÖShiny Smily Story¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§hololive IDOL PROJECT
¡ÖVERSE¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§KMNZ
¡Ö°¦Êñ¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§HIMEHINA
¡ÖÅìÊý¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ÖBad Apple!! feat.nomico¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Masayoshi Minoshima
¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥Ó¡¼¥È¤Þ¤ê¤ª¡ÊCOOL¡õCREATE¡Ë
¡Ö¥Á¥ë¥Î¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤µ¤ó¤¹¤¦¶µ¼¼ ©¼þÇ¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§IOSYS¤ÈÌû²÷¤Ê©¼þÇ¯¥Õ¥ì¥ó¥º
¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÎû¹öÅ·¿À¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¿¹ÍåËü¾Ý
¡Ö¤³¡Á¤ó¤µ¤ë¤¿¤ó¡ª¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¶ÇRecords
¡ÖGrip ¡õ Break down !!¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi
¡ÖGame is Over (feat. £ù£ô£ò, Ëõ,¤é¤Ã¤×¤Ó¤È)¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§º²²»Àô
¡ÖÆ¸Í·¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Ãü³ðÜ£
¡Ö¶Á±ï¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÆÚ²µ½÷
¡ÖÈàÊý¤Ø¤ÎÎ¹Ï©¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Í©ÊÄ¥µ¥Æ¥é¥¤¥È feat. ÇîÎïÎîÌ´¡ÊCV¡§¿ÛË¬ºÌ²Ö¡Ë
¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¤Î¼öÊ¸¤Ï¥·¥å¡¼¡ª¥Ý¥Ã¡ª¥×¥Ã¥·¥å¡ª¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ARM ¡ß ¼·¾ò¥ì¥¿¥¹ ft. Ì¸±«ËâÍýº»¡ÊCV¡§Âç¶õÄ¾Èþ¡Ë
¡Ö¥²¡¼¥à²»³Ú¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ú¡ÖDADDY MULK - Re¡§Ignite -¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§OGR / ¸ÍÅÄ¹âÂÀÏº¡ÊZUNTATA¡Ë
¡ÖGEOMETRIC CITY¡Áelectric shock ver.¡Á¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TAMAYO / MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ë
¡ÖURBAN TRAIL -Live Evolution ver. 2025-¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Mar. / MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ë
¡ÖPROTMIND Re;birth¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§OGR / MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ë
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ÖAll Over Again¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Zekk
¡ÖRe¡§End of a Dream¡Êlong ver.¡Ë¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§uma vs. ¥â¥ê¥â¥ê¤¢¤Ä¤·
¡ÖNew Hero¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Sakuzyo
¡ÖCheatreal¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§t+pazolite
¡ÖBig Daddy¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§USAO
¡ÖBrain Power¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§NOMA
¡ÖKaguya¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§BlackY
¡Ö¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡ù¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Snail¡Çs House
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×¥¸¥ã¥ó¥ë
¡ú¡ÖLove Colors feat. ¥·¥¤¥Ê¡ÊCV¡§¶×µÜÊâÌ´¡Ë¡õ¥¢¥á¡ÊCV¡§¸µµÈÍ´õ»Ò¡Ë¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Snail¡Çs House
¡ú¡ÖReady Set Q!!!¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥·¥¤¥Ê¡ÊCV¡§¶×µÜÊâÌ´¡Ë¡õ¥¢¥á¡ÊCV¡§¸µµÈÍ´õ»Ò¡Ëwith IOSYS
¡ú¡Ö¹õÖà¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§REDALiCE
¡ú¡ÖSystem Response¡§ Thank You¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ëfeat. Arisa Kori
¡ÖWire&Ring¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Á®Æ»¥«¥±¥ë¡ÊCV¡§ÀîÅçÎí»Î¡Ë¡õÉ¹²êÀî¥¢¥ê¥¢¡ÊCV¡§ º´ÁÒ°½²»¡Ëfeat. ¤Ï¤ë¤Þ¤¤´¤Ï¤ó
¡ÖDXÄ¶ÀÇ½¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¾¯½÷¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§IOSYS TRAX¡Êuno with. ¤Á¤è¤³¡Ë
¡Ö¥¥ß¤È¤Î¥Æ¥È¥Æ¥³¥Í¥¯¥È¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ë¡ß¥É¥í¥·¥£¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë
¡ÖMUSIC DIVE!!¡×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§¥ì¥¤¥é¡Êcv.²Ã·¨°¡°á¡Ëwith MASAKI¡ÊZUNTATA¡Ë
¡ÖLove Colors feat. ¥·¥¤¥Ê¡ÊCV¡§¶×µÜÊâÌ´¡Ë¡õ¥¢¥á¡ÊCV¡§¸µµÈÍ´õ»Ò¡Ë¡×MV¸ø³«Ãæ
¾åµ³Ú¶ÊÃæ¡¢¡ØQQQbeats!!!¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡ÖLove Colors feat. ¥·¥¤¥Ê¡ÊCV¡§¶×µÜÊâÌ´¡Ë¡õ¥¢¥á¡ÊCV¡§¸µµÈÍ´õ»Ò¡Ë¡×¤ÎMV¤¬¥¿¥¤¥È¡¼¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£Æ±ºî¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ÚMV¡ÛLove Colors feat.¥·¥¤¥Ê(CV:¶×µÜÊâÌ´)&¥¢¥á(CV:¸µµÈÍ´õ»Ò)¡§
https¡§//youtu.be/sxzXcyNhP1w
¡Êc¡ËTAITO CORPORATION
