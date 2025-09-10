¡ÚÌîµå¤´¤Ï¤ó⑲¡Û¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ãÎáÏÂÈÇ¢ä
¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Áª¼ê¤«¤é¡ÖÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤¹¤È²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¶ÚÆù¤òºî¤ëÊ´¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤¬²¿¤«¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥óºÞ¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¤Ë¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î±ÉÍÜÁÇ¤òÃ±ÂÎ¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ê£¿ôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÍøÍÑ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹µ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Ï¡¢Ï¢ºÜ①¢ã´ðËÜ¤Î¿©»ö¤Î¤«¤¿¤Á¢ä¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¿©»ö¤Î·Á¡¢ÎÌ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿©ÉÊ¤«¤é½½Ê¬¤Ë±ÉÍÜÁÇ¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÁª¼ê¤Ø¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÍøÍÑ¤ò´«¤á¤ë»þ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Í½Áª¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¿©Íß¤¬¤Ê¤¯¿©»öÎÌ¤òÁý¤ä¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¡×¡Ö²Æ¤Î¹â²¹¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÊä¿©¤ò·ÈÂÓ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¡×¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤«¤éÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡¢ÎÌ¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¢µßµÞÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í½ÁªÁ°¤ËÂÎÄ´¤ò¤¯¤º¤·¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ê¿É¤¤»þ¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡õ¥ß¥Í¥é¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£²Æ¤ÎÍ¼Êý¤ÎÎý½¬¸å¤ËÊä¿©¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Ï½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¼¥êー¤ò·ÈÂÓ¤·¤ÆÊäµë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢À¸¤Î¿©ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ý¤ß¤Ë¤¯¤¯ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥¼¥êー¡¢¾ûºÞ¤Î·Á¤¬Â¿¤¯¡¢³ú¤Þ¤º¤ËÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜ③¢ã¡Ö¤«¤à¡Ê³ú¤à¡Ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢³ú¤à¤³¤È¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¡¢¿©ÉÊ¤Î¾Ã²½µÛ¼ýÎÏ¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢³ú¤à²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏÄã²¼¡¢¿©ÉÊ¤Î¾Ã²½µÛ¼ýÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢Áª¼ê¤«¤é¡Ö¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÊý¤¬¸úÎ¨¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¿©»ö¡¦Êä¿©¤ò¤´ÈÓ¡¢Æù¡¢ÌîºÚ¤è¤ê¤â¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤«¤éÂ¿¤¯Êäµë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢²Æ¤ÎÍ½ÁªÁ°¤Ë¤½¤ÎÁª¼ê¤¬²Æ¥Ð¥Æ¤òµ¯¤³¤·¡¢¿©Íß¤¬Äã²¼¤·¤Æ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¤¹¤é°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È»ØÆ³¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÏºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ê»¥¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ëº¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é²þ¤á¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤´ÈÓ¡¢Æù¡¢µû¡¢ÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤Ê¤É¸Ç·ÁÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë½¬´·¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¬¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö¸Ç·ÁÊª¤«¤é¤È¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ºÇ¶á¡¢Áª¼ê¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°û¤ßÊª¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤«¤é¤Ï¡ÖÎý½¬Ãæ¡¢ÂÎ¤¬¤è¤¯Æ°¤¯¡×¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯È¾ÌÌ¡¢¡Ö¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¤È¡¢Ìë¤Í¤à¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µ¤µÙ¤á¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶ÁÛ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÊäµë¤¹¤ë¤È¡¢Ì²µ¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤é¤ì¡¢ÈèÏ«´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæÏÀÊ¸¤Ç¤âÂ¿¤¯È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î´¶¼õÀ¤Ï¡¢¶¯¤¤¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ú¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¼è¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¡ÊÆ°Ø©¡Ë¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÉÔÌ²¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥Òー¡¢¹ÈÃã¡¢ÎÐÃã¡¢¥³ー¥é¡¢±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è¾å¸ÂÎÌ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¾å¸ÂÎÌ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Ø¹»¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ·ò¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¡ÖÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¤Ë¤è¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÃæÆÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°ûÎÁ¤Î°û¤ß²á¤®¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°ûÎÁ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹ç¤¦¡£¡¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£Æü¤ÏÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤«¤é»È¤¦¡×¡¢¡Öº£Æü¤ÎÎý½¬¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÆü¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥ëー¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤á¤Þ¤¤¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¹ç¤ï¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
