ソフトバンクの上沢直之投手と牧原大成内野手が、８月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。上沢は日本ハム在籍時の２２年５月度以来、２度目の受賞。８月は４試合で４勝、防御率１・７３と抜群の成績だった。２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）では１０勝目を挙げ、モイネロ、有原、大関と「２ケタカルテット」を形成。球団では０５年（杉内、斉藤、和田、新垣）以来の快挙だった。

米球界から移籍１年目での栄誉。「この大事な時期にチームの力に大きくなれたというのは、本当に自分にとってもうれしい。僕一人の力で、月間ＭＶＰを取ったわけでもない。野手や中継ぎの人にも、本当に感謝したい」と強調し、「まだまだ大事な試合は続くので、優勝の力になれたと思えるのが一番いいと思う」と決意を新たにした。

牧原大は８月の全２４試合に先発出場し、リーグ最多の３７安打。打率３割８分５厘、１８打点はそれぞれ同２位、３位と打線を引っ張った。育成出身、プロ１５年目で初受賞。「ずっと（月間ＭＶＰを）取れることなく（現役を）終わるんだろうな…と思っていたので」と素直に喜んだ。二塁を中心に、外野の全ポジションも高いレベルでこなす超万能選手。初の規定打席到達も期待されるが「本当にチームが優勝してくれれば、それでいい。規定打席に届けば、自分へのご褒美だと思いたい」とリーグ連覇への決意を示した。