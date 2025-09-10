（記者）

「午前8時すぎです。田久保市長が登庁しました」



（記者）

「市長おはようございます。辞職ですか、解散ですか、どちらに決めましたか」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「おはようございます」



9月1日、市議会で不信任決議案が可決されたことで10日以内に「辞職」か「議会解散」の、どちらかの選択を迫られていた田久保市長。



決断の期限があす11日に近づく中、10日朝もこれまで通り、記者の問いかけには答えずに登庁しました。





そして…。（伊藤 薫平 キャスター）「最終結論が分かるときが来ました。午前9時58分、田久保市長が議会事務局につながる渡り廊下に姿を現しました。今後の命運を握る書面を携えて向かっていきます。どういった内容を伝えますか市長？」午前10時ごろ、議長室へ向かった田久保市長の答えは…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「伊東市議会 議長 中島弘道様。議会の解散について。令和7年9月1日伊東市議会9月定例会において私に対する不信任案の決議をした旨の通知がありましたので、地方自治法第178条第1項の規定に基づき令和7年9月10日議会を解散するため通知を致します」田久保市長の選択は「市議会の解散」。これにより40日以内に市議選が行われることとなりました。前議長らは”議会解散”という選択に憤りを露わにしました。（中島 弘道 前議長）「この大義なき解散について本当に今、私ども怒りしかありません。本当に多くの市民も納得いくものではないと思います。本当にに時間とお金の無駄だなとつくづく思います」（青木 敬博 前副議長）「みなさんが汗水働いて稼いだ4500万というお金を使って選挙を行うっていうことで、自分のため、市民ファーストよりも自分ファーストなんだなっていう印象です」田久保市長を巡っては、市議会が9月1日に不信任決議案を全会一致で可決したほか、市政の混乱が続くことから、市の職員からも”幹部職員の総意”として辞職の申し入れがされています。その後、田久保市長の辞職を望む声はさらに広がりを見せ…。（伊東商工会議所 斉藤 稔 会頭）「伊東市政は混乱し市内経済は停滞している。ついては市政の早期正常化のために早急に自ら市長職を辞し民意を問うことを決断されるように要望します」8月20日、地元の商工会議所、観光協会、旅館・ホテル共同組合のトップが市長の辞職を要求。さらに市民団体も辞職を求める1万158人の署名を提出するなど、まさに四面楚歌の田久保市長。各所から辞職を求める声を浴びる中、その選択が注目されていましたが、学歴詐称疑惑を発端とした一連の騒動が始まってから2か月半。市政の混乱が長期化する中、10日、田久保市長が示したのは「辞職」ではなく「議会の解散」でした。前議長に議会解散を通知した後。報道陣への取材対応の直前に、田久保市長はSNSにこんな投稿を。（田久保市長のSNS投稿より）『先ほど議長室を訪問しまして市議会の解散の通知を致しました。伊東市政の改革と刷新のため、そして地域を守るために引き続き全力を尽くして参ります』そして、解散を通知してから30分後。報道陣の取材に応じた田久保市長は、最初に謝罪の言葉を口にしました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「そうしましたら、私の方からご報告をさせていただきます。市民のみなさまに対しまして、この度は、まず、市の広報誌であります『広報いとう』に私の事実と異なる学歴が掲載され発行されましたことに端を発しまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、ここで再度深くお詫びを申し上げたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」そして、話は、議会を解散した理由について…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「伊東市議会の9月初日、私に対しまして不信任案決議が全会一致で可決となりました.初日に決議が可決されましたため、その後の審議はすべてストップをいたしまして、現在、議会の方は行われておりません。今期9月の伊東市議会定例会は、令和6年度に行った事業の総決算を行う大変に重要な議会でございます。決算の資料は全て取りそろえまして、議会での審議を待つだけの状況でございました。また、一部報道で間に合わないと取りざたされました補正予算につきましても、無事に追加で議会にあげる準備が整いまして、同じく審議を待つだけの状況となっております。何よりみなさまから強くご懸念をいただいておりました教育長の人事案につきましても、最終日の審議に間に合わせるべく現場とともに調整を進めてまいったところであります。そのほかにも、非常に大切な人事案が最終日に予定をされておりました。これら9月議会での重要な案件が無事審議されたのち、つまり議会の最終日に私の不信任案を決議するという結論に議会が至らなかったことに関しましては、非常に残念な思いであると言わざるを得ません。よって、本日、議会を解散するという結論を持って議長へご報告に上がりました。9月議会の初日に、自身への不信任決議案が可決されたため、議会で予定されていた審議が出来なくなってしまったことを理由に、議会を解散することにしたというのです。（伊東市 田久保 真紀 市長）「審議や採決が議会初日をもって放棄されてしまったという事実は事実として冷静に受け止め、判断し、これは改めて広く市民のみなさまに信を問うべきであると考えました」（記者）Q.「そもそもが、これ、ご自身の経歴の問題に端を発した問題である。で、その後、（市長を）辞めるのをやめました。それで、不信任だから議会を解散する…というのは筋違いとはお考えになりませんか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「今期議会が無事に審議が終わりまして、その上での不信任案の提出ということであれば、また、私の中で違った進路の選択もあったのではないかというふうには考えております」“違った進路の選択…”そこに、解散ではなく、自身の辞職という選択はなかったのでしょうか。（伊藤 薫平 キャスター）Q.「今回は議会解散か辞職かを選べる立場にあったと思います。辞職に関して考えたことは今回なかったんでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「繰り返しになって恐縮でございますが、議会の方がですね、最終日まで滞りなく進みまして、最後の段階で、私に対する不信任決議が出た場合には、違った選択肢もあったのではないかと、そのように考えております」（記者）Ｑ.「市議選始まりますけれども、4500万円ぐらいかかるといわれています。ご自身が身を引くという決断ももちろんあったと思うのですが、それは市政の混乱止めたい…というところにはつながらなかったのでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「先ほどから何度も繰り返しの答えになりまして大変恐縮ですが、議会が最終日まで滞りなく審議が行われた場合については、他の選択肢についても十分考えておりました」「解散」を選んだのは、あくまで議会が初日に不信任決議案を可決したからであって、予定していた審議が最終日まで行われていれば、田久保市長の判断も違ったかもしれないと繰り返しました。さらに、補正予算案が組めずにいることについても…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私のせいで、何か非常に滞って予算が進んでいないということはないと、そのように考えております」その責任は市議会側にあるともとれるような発言が目立ち、それを記者が指摘すると…。（記者）Q.「予算についても、やはり常に8時から、朝の8時半から、例えば5時半ぐらいまできちっと公務の時間にはいてくれないと、承認してもらうべき、そういう書類とかも承認してもらえなかったり、本当に困ってるから、ちゃんと（庁舎に）いてください…と部長からも言われていても、それでも、きのうも午後2時ぐらいに帰ったり」（記者）Q.「予算についても議会が、市議会が悪いからちゃんとできなかったんだみたいな言い方するのは、ちょっと市議会に対して失礼かなと思うんですけど。それはどうですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「まず、市議会が悪いというような発言はしてはおりません」（記者）「…かのような発言に聞こえるんです」（伊東市 田久保 真紀 市長）「逆を言いますと、私がですね、突然、気まぐれで帰りたいと言って帰るといったような、そのような業務の進め方は一切しておりません。それは、きちんと職員の方とコミュニケーション取りまして、事前にそのような予定が入っている場合には相談をして予定を組んでおります。またですね、職員の方もですね、突然話がしたくて私に対してアポイントを取ったらアポイントが取れなかったなどということはございません。逆に、そのような言われをすることについては、非常に私としては遺憾でございます」さらに、空席のままとなっている教育長の人事案に関して、会見の冒頭で「議会最終日の審議に間に合わせるよう調整を進めていた」との発言について、記者から質問が相次ぎました。（記者）Ｑ.「教育長人事に関しては、現場レベルで調整がついていないという風に聞いておりますが。田久保市長、先ほど話していた最終人事案について、どういうことなのかを、もう一度説明をお願いできますか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「教育長の不在というのは大きな懸念になっておりましたので、今回の議会の最終日までに現場の調整ができるようにということで、私の方からもお願いをして参っておりました」しかし、「現場と調整していた」との発言について、記者がその現場に確認すると…。（記者）Q.「教育長が決まっていて、人事案もね、出せなくもないみたいな。誤解されるような言い方していましたけど、もう一回、今、幹部に聞きましたけど、そういったことが今回の9月の議会で上程されるという話は、少なくとも市の幹部は聞いていないと。実際じゃあ人事案はあったんですかね？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「人事案について訂正させていただいてよろしいですか。人事案について決定をして上程の準備を進めていたということではなく、先ほども申し上げましたが、最終日に向けて上程ができるように、現場のご意見を尊重して、できるだけ早く結論が出るように努めていただきたい、そして私の方も努めていきたいと、そのようにご意向して進めておりました。まだ、決定という形で上程の準備ができていないことは確かでございますし、行政としては、そこは慎重なコメントを出すというのは当然のことであると思います」その一方で、教育長の「候補者はいた」と話しましたが…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「市民のみなさまからのご不安の声というのは非常に受けておりましたので、できるだけ早く、今議会最終日に候補で挙げていただいた方もいらっしゃいましたので、進めていただきたいと、そのように要請をしておりました」（記者）Ｑ.「具体的に何人に交渉したとか、その辺まで具体的に教えていただけませんか。そうしないと事実関係が確認できません」（伊東市 田久保 真紀 市長）「その辺りはですね、現場の調整のご意向や問題もあると思いますので、私の方からコメントするのは差し控えをさせていただきます」（記者）Q.「今、話を聞いてる全てがね、うそをついてそれを裏返してる、訂正してるように思えるんですけど、それは違うんでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「先ほどと同じ答えになりまして恐縮ですが、このように訂正が入らない形で報道の皆さんと向き合えるようになることを私自身も望んでおります。以上でございます」また、以前から続投の理由に掲げていた「メガソーラー計画」についても言及が…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「メガソーラーの関連におきましても、裁判は続いておりますので、全てが止まって終了しているというわけではございません。裁判に関しますことも、鋭意職員が進めている中の弁護団会議の方に私も参加を希望しておりますし、動いているものはしっかりと動いております」そして、この解散と市議選で「市民に信を問いたい」と発言した真意を問われると…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「一度灯した改革への火は決して、消してはならない。後戻りはせず、一歩ずつでも前へ進んでいく。われこそ新しい伊東の未来を作るのだという新しい人材、そして次の市政を担うべき人たちが、それぞれの強い意志を持って議会の場で議論をし、この町の長きにわたる積年の大きな問題に果敢に挑んでいくこと。新しい力に大きな期待を寄せるとともに、私からみなさまへのご報告とさせていただきます」（記者）Ｑ.「市議選で新しい風の出現に期待するということは、いわゆる田久保さんを支持する、田久保党と言われる市議たち、そういった人たちを擁立するお考えということでよろしいですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「ここは決して間違えていただきたくないところでありますが、やはり市長と議会というのは二元代理制でございます。私に対してですね、常にイエスマンであると、そのような議会であってはならないと思っております。ただですね、今の状況を鑑みまして、もっとですね、いろいろな議論があって、いろんな結論があって然るべしという風に考えておりますので、そういった意味での新しい力に期待をしております」（記者）Ｑ.「具体的に議会を解散して市民に何を問いたいんですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「この伊東の現状を見てですね。自分こそ市政を変えていくと、そのように思って手を挙げてくれる若い力に私としては非常に期待をしております」（記者）Ｑ.「私を信じるか、議会を信じるかという、という信を問うという意味じゃないんですか。僕はそう受け止めたんだけど、違うんですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「分かりやすくそのように表現したいお気持ちは重々わかりますが、私はそうではないと思っております。市長の考えに全て賛同するといったような議員さんばかりでは、伊東市は何も変わりません。ですから、今後はですね、やはり自分の考えを持って是々非々で議案を審議していく、そのような若い力の出現に私は期待をして…」そして、一番市民に問いたいというのが…。（記者）Ｑ.「議会を解散したということは、議会改革っていうことを念頭に置いてお話になってらっしゃるんですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「はい。それは市民のみなさんに信を問いたい一番のところではございますけれども、私としてはですね、今後、誰が市長になっても改革の火は消してはいけない、そのように強く感じております。今回、このような形の選択になったこと、これがひとつの伊東の大きな改革につながることを信じて皆さんに信を問いたい、そのように思っております。以上でございます。ありがとうございました」（記者）Q.「大きな問題って何ですか。議会ですか？」（記者）Q.「市長。市政が滞っているのはどなたの責任ですか！？]