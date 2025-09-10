©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「余りがちなソース＆たれ」をテーマに、市販のソースやたれを料理にいかすメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教わる。

今日のお悩みは「ソースがないと思って買ったのに、冷蔵庫に開封済みを発見！使い切ってないのに、また買う…その繰り返しです。何か料理に活用できませんか？」というもの

そこで、ソースやたれを料理の味つけにいかす３品「サバのもちっと揚げ」「ゴマ風味の親子焼き」「ウスターソースの酢豚」を提案する。この中から調理するのは、とんかつソースの新しい使い方に「すばらしい発想！」とDAIGOも目からウロコのこのメニュー！

「サバのもちっと揚げ」

＜材料（２人分）＞

さばの味噌煮缶 90g

さばの味噌煮缶の煮汁 大さじ２

とんかつソース 大さじ２

じゃがいも 400g

青ねぎ（小口切り） １本

しょうが（みじん切り） 10g

カレー粉 小さじ１

片栗粉 大さじ３・1/2

切りのり（３cm×10cm） ６枚

塩 適量

揚げ油 適量



＜作り方＞

① じゃがいもは皮をむき、適当な大きさに切って水を入れた鍋に加え、やわらかくなるまでゆでる。



② さばの味噌煮缶をザルに上げ、煮汁をはかる。



③ ②の煮汁にとんかつソースを加えて器に入れる。



④ ①の湯を捨て、塩、片栗粉、カレー粉を加えて混ぜ、中火弱の火加減でつぶしながらよく練り、水分をとばす。



⑤ ④をボウルに移し、青ねぎの小口切り、しょうがのみじん切り、さばの味噌煮を加えて混ぜ合わせ、６等分にして丸める。



⑥ ⑤を平たくして切りのりを張りつけ、170℃の揚げ油に入れて揚げ、器に盛り、③を添える。

DAIGO「とんかつソースに缶詰の煮汁を合わせて、新しいソースを作るのはすごいアイデアですね。風味が変わっておいしい！“もちっと揚げ”はさばのおいしさとじゃがいものもちっと感がいいですね。カレー風味が食欲をそそります！」

