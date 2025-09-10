µõÌµ¤ëKing Gnu°æ¸ý¤òÂç¤¢¤¯¤Ó¤Ç¸«¼é¤ë¾ïÅÄ¡õ¿·°æ¥Ù¥¤¥Óー½Ð±éÆ°²è¤â¡ª¿·¶Ê¥×¥í¥â±ÇÁüÂ³¡¹¸ø³«¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÇºÇ¹â¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·ºÍ¡×
King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÈCMÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¾ïÅÄ¤È°æ¸ýÍý¤Î¡ÈµõÌµ¡É¤¹¤®¤ëÇã¤¤Êª¥·ー¥ó¤ä¡¢¿·°æÏÂµ±¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①King Gnu°æ¸ý¤È¾ïÅÄ¤Î¥·¥åー¥ë¤ÊÇã¤¤ÊªÉ÷·Ê ②°æ¸ý¤Î¡ÈµõÌµ¡É¥³¥á¥ó¥È ③¥Ù¥Óー¤Ë²Î»ì¤ò¶µ¤¨¹þ¤à¿·°æ ④°æ¸ý¤Ë¤è¤ë¡È²á·ã¡ÉCM
¢£¾ïÅÄ¤È°æ¸ý¤Î¡ÈµõÌµ¡É¤ÊÇã¤¤ÊªÉ÷·Ê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸³è¡×¤ÊÆ°²è
ÀèÆü¡Ö²¶¤Î·ÈÂÓ¤Î¥¯¥½Æ°²è¤ò¥Í¥Ã¥È¤Î³¤¤ËÊüÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡©¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Î¼«ºî¥×¥í¥â±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ïÅÄ¡£
º£²ó¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸³è¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Î¥ì¥¸¤Ç²ñ·×Ãæ¤Î°æ¸ý¤È¾ïÅÄ¤Î»Ñ¤¬¡£º²¤ÎÈ´¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î°æ¸ý¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ²¤½¤¦¤ËÎ©¤Ä¾ïÅÄ¡£
¡È¤Ê¤¼¤«°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÆó¿Í¡É¤ò¡¢¥Ô¥Ã¡¢¥Ô¥Ã¡¢¤È¶Á¤¯¥ì¥¸²»¤È¤È¤â¤ËÃ¸¡¹¤È±Ç¤¹¥«¥á¥é¡£BGM¤Ë¤Ï¡ÖSO BAD¡×¤¬¾®¤µ¤¯Î®¤ì¡¢¥·¥åー¥ë¤µ°î¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¸ý¤Ï¤³¤Î±ÇÁü¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï°ì¸À¤À¤±¡ÖµõÌµ¡×¤È¤À¤±µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·°æ¡õ¥Ù¥¤¥Óー¤ÎÌþ¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬CM¤Ë
Â³¤¤¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·°æ¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¸³è¡×Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¿·¶Ê¤Î²Î»ì¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿·°æ¤Î»Ñ¤¬¡£å°Ýß¤Ë¤«¤¬¤ó¤À¿·°æ¤¬¡ÖºÇ°¡¢¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤¯¡×¡£¡ÖºÇ¹â¡¢¤Ï¡©¡×¡Ö¤ª¡×¡£¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â¡Ö¤ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤®¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¤¢¤ÈÎ®¤ì¤ë¡ÖSO BAD¡×¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤CM¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¾ïÅÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î°æ¸ý¡ß¥ª¥¹¥ê¥ó¤Î²á·ãCM¡Ê¡ÖTWILIGHT¡×¤ÎCM¤Î¤³¤È¡Ë¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿·°æ¡ß¾ïÅÄ¤ÇCM¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¿¥À¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ÏÍ½»»¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤Æ¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¡£À®¶â¤Î°¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿·°æ¤Ë¥ª¥à¥Ä¤ÎCM¤¬Íè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎSO BAD¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óºÇ¹â¡×¡Ö¾ïÅÄ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ·ºÍ¡×¡ÖÂçº¬¤Ë¥Í¥®¡¢¡¢²¿ºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö°æ¸ý¤¯¤ó¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤Î¡×¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤È¿·°æ¥Ù¥¤¥Óー¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Ë¥ª¥à¥Ä¤ÎCMÍè¤Þ¤¹¤èー¤Ë! CM¤Î¼çÂê²Î¤âKing Gnu¤Ç¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£