【業スー】今月の特売価格が見逃せない！爽のバニラが96円、三ツ矢サイダーが84円はお得すぎ...。《9月末まで》

業務スーパーでは、北海道、南関東（東京・神奈川・千葉・埼玉）、近畿（大阪・京都・淡路島を除いた兵庫・滋賀・和歌山・奈良）、九州（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・宮崎・鹿児島）で9月の特売情報を公開中。

2025年9月10日現在、業務スーパーでは今月の「爆弾価格」のチラシを公開しています。

南関東エリアの特売商品を紹介します。

6品がお得な価格に！

対象商品は以下の6つ。

●マルサンアイ 調製豆乳 1000ml（163円）●ミリオン 小粒納豆（たれ・からしなし） 各45g×3（48円）●シマヤ かつおだし顆粒 500g×2（537円）●ネスレ ミロオリジナル・ミロ大人の甘さ 各1袋（297円）●ロッテ 爽 バニラ 190ml（96円）●アサヒ飲料 三ツ矢サイダー 500ml （84円）

他の実施エリアの特売情報は公式サイトから確認できます。なお、一部のエリアや店舗では実施していない場合があります。

冷凍食品に飲料やアイスなどをお得に購入するチャンスを見逃さないで。

※価格はすべて参考価格（税込）です。