【ドラえもんビーバーエンボス缶】 水色：販売中 黒：9月12日 発売予定 価格：1,430円

【拡大画像へ】

北陸製菓は、同社が製造・販売するロングセラー揚げあられ「ビーバー」において、「ドラえもん」がデザインされたオリジナルデザイン缶入り「ドラえもん ビーバーエンボス缶」を発売する。価格は1,430円で、水色が販売中、黒色は9月12日発売予定。

今回発売される商品は、「ビーバー」の55周年を記念したもの。オリジナル缶のデザインには和柄を取り入れ、日本らしさを表現。フタ部分には「ドラえもん」と「ひみつ道具」を立体的に表現したエンボス加工が施されている。

中身は人気フレーバー「白えびビーバー」が1袋封入。なお、黒色はドラえもん未来デパート限定販売。水色はみやげ処高岡、おみやげ処富山、おみやげ処金沢等で販売される。

商品概要

• 商品名：ドラえもんビーバーエンボス缶(黒)/(水色)

• 発売日：(黒)2025年9月12日（金） / (水色)2025年9月8日（月）

• 内容量：白えびビーバー（60g）1袋入り

• 価格：1,430円(税込)

• 販売エリア：(黒)ドラえもん未来デパート限定販売 / (水色)おみやげ処高岡、おみやげ処富山、おみやげ処金沢 等で販売