アドビは、オランダ・アムステルダムで9月12日から開催されるイベント『IBC2025』に合わせて登場する『Premiere Pro』のアップデート内容を発表した。

今回のアップデートでは、トランジションなどの追加をはじめ、タイムラインの表示改善、ビデオコーデックやMKVなどの形式に対するサポートの改善・刷新など多岐に渡る。

■90以上の新しいリアルタイムトランジション、エフェクト、アニメーションが追加

90以上の新しいリアルタイムトランジション、エフェクト、アニメーションが追加された。Film Impactの買収によって得られたライブラリをPremiere Proに統合した形であり、この追加によって料金が変わることはない。

新しく追加されたエフェクト、トランジション、アニメーションは、GPUアクセラレーションによってリアルタイムレンダリングに対応。ドラッグ＆ドロップをするだけですぐに再生が可能だ。

全パラメータをゼロから調整ができ、「Surprise Me」ボタンを使うことで異なるバリエーションのエフェクトやトランジションを適用できるとのことだ。

■タイムラインのインタラクティブ・視認性・スピードが向上

また、タイムラインの表示についても改善がおこなわれる。

クリップのドラッグ、リップル編集、ロール編集、レート調整などの一般的な編集作業をする際に、オーディオ波形の表示を維持できるようになる。主要なオーディオとビジュアル要素の同期が維持できるように、クリップのドラッグ中にもキーフレームとマーカーが波形と一緒に表示されるようになった。

その他にも、複数のフェードを同時に作成または調整、再生ボタンを押してからフレームが動き始めるまでの時間が短縮するなどの細かな改善が盛り込まれている。

■編集向け機能の追加やフォーマットのサポートが改善

編集向けの機能や各種フォーマットのサポートについても改善が入る。

編集向けのアップデートでは、検索パネルの高度なフィルタリング、テキストとキャプションのデフォルトフォントの自由な設定、トラックのミュートとソロを切り替えるショートカットの追加、キーフレーム作成を直感的にするためのエフェクトコントロールパネルの改良が盛り込まれた。

ハイエンドなカラー＆フィニッシングワークフロー用の16ビットPNGファイルの読み込みサポートに加え、PNG、DNxHR、DNxHDフォーマットのデータ範囲とカラーメタデータのサポートと、各種改善が盛り込まれている。他にも、ビデオフォーマットのMKVに対するサポートが刷新された。

（文＝リアルサウンド編集部）