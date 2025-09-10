俳優の佐藤健が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、ゲストを招く形で自宅のリビングを公開した。TikTokでも大きなバズを起こしたが、ピアノや音響設備といったこだわりの空間や、自身が手掛けるアパレルブランド「A」の再販アイテムが紹介され、YouTubeでもファンから多くの反響が寄せられている。

【写真】「うわーすげえ！」スタッフも驚愕した佐藤健の豪華すぎる自宅

動画は、佐藤がゲストを自宅に招き入れるシーンからスタート。すぐにピアノに触れられるようにと、生活の中心にピアノを据えたリビングが公開された。効率を重視した空間からは、佐藤のストイックな一面が垣間見える。さらに、好きな楽曲でピアノの生演奏も披露し、多才な一面を見せた。

また、音響への強いこだわりも明かされ、自宅で立体音響を楽しめる機材を披露した。プロジェクターで自身が満島ひかりと主演を務めたドラマ『First Love 初恋』のラストシーンを再生しつつ、同じく主演ドラマ『グラスハート』も映画館のような最高の音響で楽しんでほしかったと熱弁。「映画館ではなくウチでみんな見ればいい」と冗談を飛ばした。

続いて、自身が手掛けるブランド「A」の再販アイテムを紹介。『グラスハート』に登場するTシャツやキャップ、フーディなど、作品と連動したアイテムのこだわりを熱弁した。音響メーカー「ゼンハイザー」とコラボレーションしたヘッドホンは、デザイン性と機能性を兼ね備え、スマートフォンの環境であってもこのヘッドホンを使って『グラスハート』を見てもらいたい願いが込められているという。

この動画に対し、ファンからは「健くんのプライベートな空間が見られて嬉しい」「ピアノ演奏に対しての努力がすごい」といったコメントが集まった。

（文＝東雲りん）