King & Prince¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡ª¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù2days³«ºÅ·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
King & Prince¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Ö²Ð¤ÈKing & Prince¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
2024Ç¯¡¢King & Prince¤ÎCD¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤òÉ¾¤·¤¿¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡Ù¤¬2025Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡£
ÆüÄø¤Ï11·î15Æü¡¦16Æü¡¢²ñ¾ì¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÆâÍÆ¤ò¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¡×¤«¤é8·î¥ê¥êー¥¹¤Î17th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～ / I Know¡×¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤È¤â¤ËÌë¶õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Ö²Ð¤È¡¢2024Ç¯°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¤·¤¿King & Prince¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹ë²Ú¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï9·î²¼½Ü¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛKing & Prince¡ÖI Know¡×MV
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù
11/15¡ÊÅÚ¡Ë ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
11/16¡ÊÆü¡Ë ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.06 ON SALE
SINGLE¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È～ / I Know¡×
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØKing & Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È
https://kingandprince7th.jp/fireworks2025/
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/