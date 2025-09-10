ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

おうち時間をもっと楽しく♪見た目も涼しい！【パール金属】の流しそうめんスライダーがAmazonで買えちゃう！！

スクリーンショット 2025-08-26 235916


流れて楽しい、食べて涼しい。ツイストしながら流れ落ちるそうめんに心はずむ楽しさ。流麺ツイストスライダーそうめん流し器。

スクリーンショット 2025-08-26 235935


クルクル回転しながら滑り降りてくるそうめんをキャッチ。スライダー部の全長は220センチ。 高さ40センチからくるくる回りながらそうめんが流れる。

スクリーンショット 2025-08-27 000007


つかみそこねたそうめんは流れる器でゆっくり頂ける。

スクリーンショット 2025-08-27 000027


電動ポンプで水を自動汲み上げ。 電池式なので屋外でも楽しめる。