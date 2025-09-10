「朝起きても疲れが取れない」「仕事中に集中力が続かず、頭がぼんやりする」――。こうした感覚は、単なる睡眠不足や過労が原因だと片付けられがちですが、実は血管の不調が関係しているかもしれません。「動脈硬化」「高血圧」「細胞の老化」を予防する成分が含まれる食材とレシピを教えてくれるのは、YouTubeチャンネル登録者数64万人をほこる料理研究家で管理栄養士の関口絢子さんです。（文／関口絢子）

仕事のパフォーマンス低下と

「血管の老化」の関係

私たちの血管は、年齢を重ねるにつれて、あるいは不規則な食生活、運動不足、喫煙、ストレスといった生活習慣の乱れによって、少しずつその機能が衰えていきます。

年齢を重ねたり、生活習慣病（高血圧・糖尿病・脂質異常など）や喫煙・肥満といった要因が重なると、血管の内側を覆う内皮細胞はダメージを受けます。酸化ストレス（活性酸素）や慢性的な炎症が蓄積することで、血管はしなやかさを失い、修復力も低下します。これらの変化が、いわゆる「血管の老化」の正体です（※1）。

血管の老化が進むと、動脈硬化が進行します。

血管の老化現象である「動脈硬化」。これは、高血圧などが進展を促す一因とされています。動脈硬化とは、本来は柔軟な動脈が弾力性を失って硬くなる状態のことです。

この動脈硬化が心臓や脳の血管で進行した場合、血流が悪化し、心筋梗塞や脳梗塞（脳卒中）といった、命に関わる重大な疾患につながるおそれがあります（※2）。

