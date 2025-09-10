511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト

写真拡大

　「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト

A1634N21（Anker）

2位　511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック

A1634N11（Anker）

3位　PowerCore 10000 PD 25W

A1246N11（Anker）

4位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー

DE-C37-5000DGY（エレコム）

5位　Anker 321 Power Bank ホワイト

A1112N21（Anker）

6位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト

DE-C37-5000WH（エレコム）

7位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト

A1388N21（Anker）

8位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

A1388N11（Anker）

9位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)

DE-C44-10000WF（エレコム）

10位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh) しろちゃん

DE-C66-10000WF（エレコム）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。