Ankerが売れてる！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2025/9/10
「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト
A1634N21（Anker）
2位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック
A1634N11（Anker）
3位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）
5位 Anker 321 Power Bank ホワイト
A1112N21（Anker）
6位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
7位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
8位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
9位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
10位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh) しろちゃん
DE-C66-10000WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ホワイト
A1634N21（Anker）
2位 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) ブラック
A1634N11（Anker）
3位 PowerCore 10000 PD 25W
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）
5位 Anker 321 Power Bank ホワイト
A1112N21（Anker）
6位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
7位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
8位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
9位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
10位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh) しろちゃん
DE-C66-10000WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。