9月16日（火）24時間テレビ特別版 「上田と女が吠える夜インターナショナル」 〜あなたの国のことを教えてSP〜
「上田と女が吠える夜」初のインターナショナル編！
総勢30人の世界選抜女性VS King & Prince永瀬廉・郄橋海人！
24時間テレビで大きな話題となったあの深夜ブロック特別版！後編
2週に渡って放送する24時間テレビ特別版
「上田と女が吠える夜インターナショナル 〜あなたの国のことを教えてSP〜」も後半戦！
引き続き“吠える女世界選抜”総勢30人の女性たちの熱量高いトークVS
King & Prince 永瀬廉＆郄橋海人も参戦！
世界の常識から見えてくる日本の現在地とは？
インターナショナルな女性たちが吠えまくる！
▼日本人は美意識が高すぎる？世界の女性たちが考える「美しさ」の基準とは
▼店員さんの「これ人気ですよ」は逆効果？流行への捉え方も各国でこんなに違う
▼日本は浮気が許されている風潮！？世界の恋愛・夫婦事情
▼日本はまだまだ遅れてる…！？世界のジェンダーギャップを考える
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、ファーストサマーウイカ
ゲスト
King & Prince（永瀬廉・郄橋海人）
犬山紙子、辻愛沙子、バービー、peco、丸山桂里奈、LiLiCo
あしや（ロシア）、アンダーソン静香（カナダ）、いぜん（中国）、
大内アイミ（フィリピン）、ケイト・J（アメリカ）、シモネ（ブラジル）、
シワニ（インド）、テルマ（アイスランド）、トリ（フィンランド）、ハ・ヨンス（韓国）、
フォンチー（ベトナム）、プリスカ・モロツィ（南アフリカ）、ベネ（フランス）、
堀口ミイナ（トルコ）、ミマ（スペイン）、宮澤カトリン（ドイツ）、
村上サユリ（ペルー）、ユリコタイガー（イタリア）、ヨーコ（トンガ）、
リー・タットロック（イギリス）
※50音順