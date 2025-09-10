「上田と女が吠える夜」初のインターナショナル編！

総勢30人の世界選抜女性VS King & Prince永瀬廉・郄橋海人！

24時間テレビで大きな話題となったあの深夜ブロック特別版！後編

2週に渡って放送する24時間テレビ特別版

「上田と女が吠える夜インターナショナル 〜あなたの国のことを教えてSP〜」も後半戦！

引き続き“吠える女世界選抜”総勢30人の女性たちの熱量高いトークVS

King & Prince 永瀬廉＆郄橋海人も参戦！

世界の常識から見えてくる日本の現在地とは？

インターナショナルな女性たちが吠えまくる！

▼日本人は美意識が高すぎる？世界の女性たちが考える「美しさ」の基準とは

▼店員さんの「これ人気ですよ」は逆効果？流行への捉え方も各国でこんなに違う

▼日本は浮気が許されている風潮！？世界の恋愛・夫婦事情

▼日本はまだまだ遅れてる…！？世界のジェンダーギャップを考える

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、ファーストサマーウイカ

ゲスト

King & Prince（永瀬廉・郄橋海人）

犬山紙子、辻愛沙子、バービー、peco、丸山桂里奈、LiLiCo

あしや（ロシア）、アンダーソン静香（カナダ）、いぜん（中国）、

大内アイミ（フィリピン）、ケイト・J（アメリカ）、シモネ（ブラジル）、

シワニ（インド）、テルマ（アイスランド）、トリ（フィンランド）、ハ・ヨンス（韓国）、

フォンチー（ベトナム）、プリスカ・モロツィ（南アフリカ）、ベネ（フランス）、

堀口ミイナ（トルコ）、ミマ（スペイン）、宮澤カトリン（ドイツ）、

村上サユリ（ペルー）、ユリコタイガー（イタリア）、ヨーコ（トンガ）、

リー・タットロック（イギリス）

※50音順