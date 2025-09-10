日経225オプション9月限（10日日中） 4万3000円プットが出来高最多1612枚
10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7177枚だった。うちプットの出来高が9373枚と、コールの7804枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1612枚（96円安49円）。コールの出来高トップは4万5000円の1439枚（1円高22円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
57 0 1 47000
266 -1 1 46250
567 -1 2 46000
108 0 4 45750
61 -1 4 45625
268 -1 7 45500
90 0 9 45375
142 0 12 45250
57 +4 17 45125
1439 +1 22 45000
166 +5 28 44875
379 +9 38 44750
123 +9 51 44625
1065 +14 71 44500 950 -45 3
144 +19 89 44375
493 +26 120 44250
157 +50 155 44125 450 -125 8
1209 +55 210 44000 330 -325 38
182 +80 260 43875 265 -265 49
294 +125 340 43750 210 -250 177
112 +155 410 43625 165 -200 65
198 +155 510 43500 130 -185 618
3 +50 460 43375 115 -150 114
36 +235 685 43250 81 -134 251
2 -335 545 43125 61 -134 127
88 +260 920 43000 49 -96 1612
42875 40 -85 135
9 +215 1105 42750 30 -80 315
1 -140 1030 42625 24 -60 110
13 +260 1390 42500 19 -49 873
10 1465 42375 16 -43 77
3 +170 1600 42250 13 -35 198
42125 11 -33 62
10 +245 1760 42000 9 -26 660
41875 8 -23 76
1 -255 1610 41750 6 -20 90
41625 7 -15 35
3 +20 2355 41500 5 -13 159
41375 5 -12 34
30 +265 2525 41250 4 -10 86
41125 4 -9 12
6 2730 41000 4 -7 187
40875 4 -6 31
40750 3 -6 119
40625 3 -3 64
40500 3 -5 94
40375 3 -4 2
40250 3 -3 18
