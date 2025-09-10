　10日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万7177枚だった。うちプットの出来高が9373枚と、コールの7804枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の1612枚（96円安49円）。コールの出来高トップは4万5000円の1439枚（1円高22円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　57　　　 0　　　 1　　47000　
　 266　　　-1　　　 1　　46250　
　 567　　　-1　　　 2　　46000　
　 108　　　 0　　　 4　　45750　
　　61　　　-1　　　 4　　45625　
　 268　　　-1　　　 7　　45500　
　　90　　　 0　　　 9　　45375　
　 142　　　 0　　　12　　45250　
　　57　　　+4　　　17　　45125　
　1439　　　+1　　　22　　45000　
　 166　　　+5　　　28　　44875　
　 379　　　+9　　　38　　44750　
　 123　　　+9　　　51　　44625　
　1065　　 +14　　　71　　44500　　 950 　　 -45　　　 3　
　 144　　 +19　　　89　　44375　
　 493　　 +26　　 120　　44250　
　 157　　 +50　　 155　　44125　　 450 　　-125　　　 8　
　1209　　 +55　　 210　　44000　　 330 　　-325　　　38　
　 182　　 +80　　 260　　43875　　 265 　　-265　　　49　
　 294　　+125　　 340　　43750　　 210 　　-250　　 177　
　 112　　+155　　 410　　43625　　 165 　　-200　　　65　
　 198　　+155　　 510　　43500　　 130 　　-185　　 618　
　　 3　　 +50　　 460　　43375　　 115 　　-150　　 114　
　　36　　+235　　 685　　43250　　　81 　　-134　　 251　
　　 2　　-335　　 545　　43125　　　61 　　-134　　 127　
　　88　　+260　　 920　　43000　　　49 　　 -96　　1612　
　　　　　　　　　　　　　42875　　　40 　　 -85　　 135　
　　 9　　+215　　1105　　42750　　　30 　　 -80　　 315　
　　 1　　-140　　1030　　42625　　　24 　　 -60　　 110　
　　13　　+260　　1390　　42500　　　19 　　 -49　　 873　
　　10　　　　　　1465　　42375　　　16 　　 -43　　　77　
　　 3　　+170　　1600　　42250　　　13 　　 -35　　 198　
　　　　　　　　　　　　　42125　　　11 　　 -33　　　62　
　　10　　+245　　1760　　42000　　　 9 　　 -26　　 660　
　　　　　　　　　　　　　41875　　　 8 　　 -23　　　76　
　　 1　　-255　　1610　　41750　　　 6 　　 -20　　　90　
　　　　　　　　　　　　　41625　　　 7 　　 -15　　　35　
　　 3　　 +20　　2355　　41500　　　 5 　　 -13　　 159　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　 5 　　 -12　　　34　
　　30　　+265　　2525　　41250　　　 4 　　 -10　　　86　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　 4 　　　-9　　　12　
　　 6　　　　　　2730　　41000　　　 4 　　　-7　　 187　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　 4 　　　-6　　　31　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 3 　　　-6　　 119　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　 3 　　　-3　　　64　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 3 　　　-5　　　94　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　 3 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　 3 　　　-3　　　18　