日経225オプション10月限（10日日中） 4万2000円プットが出来高最多620枚
10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6801枚だった。うちプットの出来高が4268枚と、コールの2533枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の620枚（85円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の436枚（80円高435円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 58000
1 0 1 56000
19 0 1 55000
25 0 2 53000
34 0 4 52000
31 0 7 51000
76 0 13 50000
230 +2 27 49000
249 +9 57 48000
320 +19 115 47000
280 +40 225 46000
19 +45 250 45750
27 +40 285 45625
299 +60 300 45500
6 -20 315 45375
33 +70 350 45250
6 -125 370 45125
436 +80 435 45000
12 +120 500 44750
10 -60 525 44625
143 +130 585 44500
2 -60 635 44375
27 +120 655 44250
124 +135 750 44000 1305 +10 2
4 +10 800 43875
19 +120 875 43750
8 +20 915 43625 1040 -50 9
59 +205 1045 43500 950 -185 74
1 1020 43375
3 +15 1025 43250
43125 920 +45 2
11 +215 1330 43000 770 -140 73
42875 810 +170 4
3 +145 1435 42750 665 -140 77
42625 625 -60 43
3 +150 1570 42500 595 -125 65
42250 530 -105 29
42000 465 -85 620
41750 420 -70 27
41625 450 5
41500 380 -65 73
41375 385 +70 7
41250 325 -65 50
41000 280 -55 111
40875 275 +50 4
40750 265 -45 15
40625 245 -45 11
40500 220 -55 102
40375 215 -40 14
40250 195 -45 22
40125 195 -35 19
40000 175 -40 146
39875 175 -30 22
