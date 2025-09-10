　10日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6801枚だった。うちプットの出来高が4268枚と、コールの2533枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の620枚（85円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の436枚（80円高435円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　58000　
　　 1　　　 0　　　 1　　56000　
　　19　　　 0　　　 1　　55000　
　　25　　　 0　　　 2　　53000　
　　34　　　 0　　　 4　　52000　
　　31　　　 0　　　 7　　51000　
　　76　　　 0　　　13　　50000　
　 230　　　+2　　　27　　49000　
　 249　　　+9　　　57　　48000　
　 320　　 +19　　 115　　47000　
　 280　　 +40　　 225　　46000　
　　19　　 +45　　 250　　45750　
　　27　　 +40　　 285　　45625　
　 299　　 +60　　 300　　45500　
　　 6　　 -20　　 315　　45375　
　　33　　 +70　　 350　　45250　
　　 6　　-125　　 370　　45125　
　 436　　 +80　　 435　　45000　
　　12　　+120　　 500　　44750　
　　10　　 -60　　 525　　44625　
　 143　　+130　　 585　　44500　
　　 2　　 -60　　 635　　44375　
　　27　　+120　　 655　　44250　
　 124　　+135　　 750　　44000　　1305 　　 +10　　　 2　
　　 4　　 +10　　 800　　43875　
　　19　　+120　　 875　　43750　
　　 8　　 +20　　 915　　43625　　1040 　　 -50　　　 9　
　　59　　+205　　1045　　43500　　 950 　　-185　　　74　
　　 1　　　　　　1020　　43375　
　　 3　　 +15　　1025　　43250　
　　　　　　　　　　　　　43125　　 920 　　 +45　　　 2　
　　11　　+215　　1330　　43000　　 770 　　-140　　　73　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 810 　　+170　　　 4　
　　 3　　+145　　1435　　42750　　 665 　　-140　　　77　
　　　　　　　　　　　　　42625　　 625 　　 -60　　　43　
　　 3　　+150　　1570　　42500　　 595 　　-125　　　65　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 530 　　-105　　　29　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 465 　　 -85　　 620　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 420 　　 -70　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 450 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 380 　　 -65　　　73　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 385 　　 +70　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 325 　　 -65　　　50　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 280 　　 -55　　 111　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 275 　　 +50　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 265 　　 -45　　　15　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 245 　　 -45　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 220 　　 -55　　 102　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 215 　　 -40　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 195 　　 -45　　　22　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 195 　　 -35　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 175 　　 -40　　 146　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 175 　　 -30　　　22　