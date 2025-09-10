　10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は734枚だった。うちプットの出来高が675枚と、コールの59枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の400枚（変わらず16円）。コールの出来高トップは5万2000円の15枚（5円安25円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　-5　　　16　　53000　
　　15　　　-5　　　25　　52000　
　　12　　　+3　　　77　　50000　
　　 9　　　　　　 120　　49000　
　　 1　　 -75　　 200　　48000　
　　 2　　　+5　　 350　　47000　
　　 8　　-135　　 495　　46000　
　　 1　　 -90　　 600　　45500　
　　 4　　-135　　 795　　45000　
　　　　　　　　　　　　　42375　　 985 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 945 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 865 　　 -25　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 760 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 530 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 250 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 220 　　 -15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 205 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 190 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 180 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 170 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 155 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　50 　　　-7　　　26　
　　　　　　　　　　　　　29500　　　46 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　29250　　　46 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　46 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　33 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　22 　　　-5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　21 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　17 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　16 　　　 0　　 400　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 9 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 6 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 5 　　　-1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　　　　 103　


株探ニュース