日経225オプション11月限（10日日中） 2万2000円プットが出来高最多400枚
10日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は734枚だった。うちプットの出来高が675枚と、コールの59枚を上回った。プットの出来高トップは2万2000円の400枚（変わらず16円）。コールの出来高トップは5万2000円の15枚（5円安25円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 -5 16 53000
15 -5 25 52000
12 +3 77 50000
9 120 49000
1 -75 200 48000
2 +5 350 47000
8 -135 495 46000
1 -90 600 45500
4 -135 795 45000
42375 985 8
42250 945 7
42000 865 -25 27
41500 760 1
40500 530 7
38000 250 +30 1
37500 220 -15 1
37250 205 1
37000 190 13
36750 180 2
36500 170 1
36250 155 3
30000 50 -7 26
29500 46 11
29250 46 5
29000 46 7
27000 33 -2 15
25000 22 -5 6
24000 21 6
23000 17 1
22000 16 0 400
20000 10 -1 7
18000 9 -2 10
15000 6 2
14000 5 -1 4
10000 3 103
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 -5 16 53000
15 -5 25 52000
12 +3 77 50000
9 120 49000
1 -75 200 48000
2 +5 350 47000
8 -135 495 46000
1 -90 600 45500
4 -135 795 45000
42375 985 8
42250 945 7
42000 865 -25 27
41500 760 1
40500 530 7
38000 250 +30 1
37500 220 -15 1
37250 205 1
37000 190 13
36750 180 2
36500 170 1
36250 155 3
30000 50 -7 26
29500 46 11
29250 46 5
29000 46 7
27000 33 -2 15
25000 22 -5 6
24000 21 6
23000 17 1
22000 16 0 400
20000 10 -1 7
18000 9 -2 10
15000 6 2
14000 5 -1 4
10000 3 103
株探ニュース