亜希、新居の“広々”キッチンお披露目「めちゃめちゃ広い」「海外みたいなL字キッチン」「素敵ー」
元プロ野球選手・清原和博氏（58）の元妻でモデルの亜希（56）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「【キッチンツアー】引っ越しました！こだわりの詰まったキッチンをご紹介します！」と題し、新居の広々としたキッチンを公開した。
【動画】「海外みたいなL字キッチン」「めちゃめちゃ広い」亜希の新居キッチン
この家に決めた一番の決め手は、キッチンが独立していたこと。「リビングに付属してるキッチンもたくさんあったんだけど、ここまでお料理がお仕事にもなってるし、好きだったりすると、個別というか自分のお部屋としてなんか作業場として1つ構えたいなっていうのはずっと理想があった」と話し、新居が希望に近い物件だったことを説明した。
続けて「マットレス引いたらここでも寝れるっていうぐらい、気持ちはなんかワンルームで生活してるぐらいのそれぐらい自分の好きがキュッと詰まってる感じ」とうれしそうに伝え、白とウッド系カラーで調和された広々空間のキッチンを紹介した。
動画では、キッチン自体はもちろん、食器やグラスなどの小物のこだわりも。新居に越してきてからの心境の変化などについても語っている。
コメント欄には「海外みたいなL字キッチン」「素敵ー」「独立キッチン最高！」「めちゃめちゃ広いキッチンでホントに布団敷けますね」「とっても憧れます」「道具とか器をとか収納みてるだけでテンションあがりました！」「生き方、発想が好き」「お人柄が素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
