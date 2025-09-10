Image: Gamebaby

2024年9月13日の記事を編集して再掲載しています。

iPhone 16のカメラコントロールボタンを見て、スマホってもう本当カメラなんだなとしみじみ思いました。

が、ケース次第ではガチゲーム機になります。iPhoneがモバイルゲーム機になるケース「Gamebaby」だって。

物理ボタン付きのケース

Gamebabyは、Bluetooth接続も、充電も、ケーブルもなーんにもいらないポータブルゲームコントローラ。だって、そもそもケースだから。

上下が分かれる仕組みになっており、通常はレトロゲーム機風なスマホケース。下半分を引き抜きひっくり返して装着すると、スマホ画面を上手く利用したモバイルゲーム機となります。

Image: Gamebaby

ゲーム自体は、デルタエミュレーターを活用。ゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・NESのボタンレイアウトに対応しています。

なおケースが対応している機種は、iPhone 16 Pro MaxとiPhone 15 Pro Max用のみです。

39.99ドル（約5870円）ですが、今25%オフの29.99ドル（約4400円）でも販売中。

Source: Bitmo Lab