iPhone 16がガチモバイルゲーム機になるケース、本当にプレイできます
iPhone 16のカメラコントロールボタンを見て、スマホってもう本当カメラなんだなとしみじみ思いました。
が、ケース次第ではガチゲーム機になります。iPhoneがモバイルゲーム機になるケース「Gamebaby」だって。
物理ボタン付きのケース
Gamebabyは、Bluetooth接続も、充電も、ケーブルもなーんにもいらないポータブルゲームコントローラ。だって、そもそもケースだから。
上下が分かれる仕組みになっており、通常はレトロゲーム機風なスマホケース。下半分を引き抜きひっくり返して装着すると、スマホ画面を上手く利用したモバイルゲーム機となります。
ゲーム自体は、デルタエミュレーターを活用。ゲームボーイ・ゲームボーイカラー・ゲームボーイアドバンス・NESのボタンレイアウトに対応しています。
なおケースが対応している機種は、iPhone 16 Pro MaxとiPhone 15 Pro Max用のみです。
39.99ドル（約5870円）ですが、今25%オフの29.99ドル（約4400円）でも販売中。
