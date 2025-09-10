【W杯欧州予選】ノルウェー11得点で5連勝 イングランドはセルビアに5得点5連勝 フランス＆ポルトガル連勝スタート
サッカーワールドカップ欧州予選。9日はグループD、F、H、I、Kの9試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。
グループIでは、首位を走るノルウェーがモルドバに11得点を奪い大勝。開幕5連勝を飾り、2位イタリアとの勝ち点差を6に広げています。グループKではイングランドがセルビアに5得点を奪う快勝で、開幕5連勝を達成し、盤石の首位。
グループDではフランス、グループFではポルトガルと予選突破最有力の2チームが、接戦を制し連勝スタート。グループHでは、首位のボスニア・ヘルツェゴビナに2位オーストリアが勝利。オーストリアは試合数が少ないながら、勝ち点でボスニア・ヘルツェゴビナに並びました。
【9日の欧州予選結果】
＜D組＞
アゼルバイジャン 1−1 ウクライナ
フランス 2−1 アイスランド
＜F組＞
アルメニア 2−1 アイルランド
ポルトガル 3−2 ハンガリー
＜H組＞
キプロス 2−2 ルーマニア
オーストリア 2−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
＜I組＞
ノルウェー 11−1 モルドバ
イングランド 5−0 セルビア
アルバニア 1−0 ラトビア