サッカーワールドカップ欧州予選。9日はグループD、F、H、I、Kの9試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

グループIでは、首位を走るノルウェーがモルドバに11得点を奪い大勝。開幕5連勝を飾り、2位イタリアとの勝ち点差を6に広げています。グループKではイングランドがセルビアに5得点を奪う快勝で、開幕5連勝を達成し、盤石の首位。

グループDではフランス、グループFではポルトガルと予選突破最有力の2チームが、接戦を制し連勝スタート。グループHでは、首位のボスニア・ヘルツェゴビナに2位オーストリアが勝利。オーストリアは試合数が少ないながら、勝ち点でボスニア・ヘルツェゴビナに並びました。

【9日の欧州予選結果】

＜D組＞

アゼルバイジャン 1−1 ウクライナ

フランス 2−1 アイスランド

＜F組＞

アルメニア 2−1 アイルランド

ポルトガル 3−2 ハンガリー

＜H組＞

キプロス 2−2 ルーマニア

オーストリア 2−1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

＜I組＞

ノルウェー 11−1 モルドバ

＜K組＞イングランド 5−0 セルビアアルバニア 1−0 ラトビア