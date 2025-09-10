¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó 71ºÐ¡¡ºÇ¿·ºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«»þ´ü¤¬·èÄê¡¡SEVENTEEN¡¦¥¸¥å¥ó¤¬°Ìò¤Ë
À¤³¦Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¡Ê71¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ëºÇ¿·ºî¤Ç¡¢13¿ÍÁÈK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤È½é¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤¬¡¢12·î¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÁÈ¿¥¤¬°ÅÌö¤¹¤ë¥Þ¥«¥ª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸µ·Ù»¡´±¤Î²«ÆÁÃé¤¬¡¢¼ã¤Àº±Ô¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È´Æ»ë½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÈÈºáÁÈ¿¥¤Î±Æ¤òÄÉ¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ°Ìò¤ËÄ©Àï¡£ÈÈºá½¸ÃÄ¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊC¡Ë 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED