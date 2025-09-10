NPB(日本野球機構)は10日、8月度に最も活躍した投手と打者に贈られる「大樹生命月間MVP賞」を発表。パ・リーグはソフトバンクから2選手が選ばれ、投手部門は上沢直之投手、打者部門は牧原大成選手が受賞しました。

上沢投手は8月度、4試合に先発登板し、リーグトップの4勝(0敗)で防御率1.73と好成績を残しました。。8月1日の楽天戦、同13日の西武戦で連勝すると、同20日の西武戦では7回12奪三振2失点と三振の山を築いて勝利。同29日のロッテ戦も6回1失点で勝ち投手となり、自身4年ぶり3度目の2桁勝利となる10勝目をあげています。上沢投手は2022年5月度以来2度目の受賞となりました。

「大事な時期にチームの力に大きくなれてうれしい」と語った上沢投手。「勝ち星は後ろで投げてくれるピッチャーと、打ってくれる野手のみなさんのおかげ。僕一人で月間MVPを取ったわけではないですし、これからも感謝の気持ちを持ってやっていきたい」とコメントしました。

打者部門で受賞した牧原選手は、8月の全24試合に先発出場。リーグトップの37安打、リーグ2位の打率.385、リーグ3位の18打点を記録しチームをけん引しました。8月17日のロッテ戦ではサヨナラ打を放つなど、月間6本の殊勲打(先制打2、同点打2、勝ち越し打1、サヨナラ打1)を記録し勝負強さも発揮した1か月でした。

牧原選手はプロ15年目で初の受賞。「取れることなく終わるんだろうなと思っていたので、素直にうれしい」と喜びました。好成績を残せた要因は、「1試合1試合『勝ちたい』という気持ちで必死にプレーした結果だと思います。いいときも悪いときもあまりネガティブにならないように心がけて毎試合挑んだ結果がいい方向にいってくれた」と明かしました。

福岡ソフトバンクからの投打同時受賞は、2024年6月度にモイネロ投手と近藤健介選手が受賞して以来となります。

【大樹生命月間MVP賞 8月度受賞者】▼セ・リーグ投手部門:才木浩人(阪神)初受賞打者部門:村上宗隆(ヤクルト) 5度目の受賞▼パ・リーグ投手部門:上沢直之(ソフトバンク)2度目の受賞打者部門:牧原大成(ソフトバンク)初受賞