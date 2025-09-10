オシャ見え狙うなら“このシルエット”！【ユニクロ】大人が即こなれる！「カーブパンツ」

おしゃれさんはどんなパンツを穿いてる？ 今回は大人カジュアルコーデが得意な@ko.wearさんの投稿から【ユニクロ】の「カーブパンツ」にフォーカス。ゆったりとしたカーブラインで魅せるパンツスタイルは、大人コーデにこなれ感を演出。大人コーデでも頼れそうだから、ぜひチェクして。

カーブパンツで秋コーデのこなれ感アップ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

「脚のラインを美しく見せるユニークなカーブシルエット」（公式サイトより）で、ラフになりすぎないパンツ。トップスとのボリューム感をバランスよく調和させれば、シンプルながら大人の余裕を感じさせる着こなしに。スウェット素材ながらもきれいめな印象もキープしやすく、大人女性のデイリーコーデにマッチ。ブラウンなら秋らしいカジュアル感を演出できそう。

カーブパンツで品よく大人カジュアル

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

程よく抜け感を出しながらもきれいめに見える優秀デザイン。脚のラインを拾いにくいカーブシルエトとハイウエストで、穿くだけでスタイルよく見せてくれそう。濃いインディゴブルーのジーンズにブルーシャツを合わせたスタイルは、爽やかでリラックスした雰囲気の大人カジュアルに。コンパクトなトップスを合わせて、シルエットのメリハリも意識してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M