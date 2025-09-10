『ちはやふる』で注目度急上昇の漆山拓実が語る　レンタル彼氏から筋トレ部員まで広がる演技力

筋トレマニアで“マッチョな”かるた部員役

累計発行部数2900万部の漫画だけでなく、‛16年、‛18年には広瀬すず（27）主演で公開された映画も大ヒットを記録した『ちはやふる』。高校生が「競技かるた」に情熱をかける、まさに青春ストーリーの金字塔だ。

７月からは映画版から10年後の世界を描いたオリジナルストーリードラマ『ちはやふる―めぐり―』（日本テレビ系）が放送中。そんな同作に、主人公・藍沢めぐる（當真あみ、18）の梅園高校にとってライバル校となる北央学園で、筋トレマニアの生徒・柊伊吹役を演じて注目を浴びている漆山拓実（18）に話を聞いた――。

「2000人規模のオーディションだったんですが、事務所からは何のドラマとは聞かされていなかったんです。ただ、部活動のある青春モノとだけで。まさか『ちはやふる』とは思ってもいませんでした。受かった後に聞かされて有名な作品ですごく嬉しかったんですが、それと同時にプレッシャーを感じました」

中学３年間は硬式テニスをやっていた漆山。だが、競技かるたはまったくもって初めてだった。

「顔合わせした日に３時間の稽古が設けられていて、そこで初めてかるたに触れました。マネージャーさんとも話して、まずは百人一首を全部覚えようと練習しました。そして、誰よりもきれいに札を取ることも意識しましたね」

漆山が演じる柊伊吹は、筋トレマニアで“マッチョな”かるた部員という役どころ。当然ながら、かるたの練習だけでなく身体作りも苦労したという。

「オーディションで趣味を聞かれたときに筋トレとサウナって答えたんですよ。それをプロデューサーさんが覚えてくださっていて、筋トレキャラにしてくれました。なので、役作りのために身体作りを頑張りました（笑）。オーディションに合格したと教えてもらった日から実際に撮影が始まるまでの約８ヵ月間は、もう週４で筋トレジムに通って、ランニングを取り入れました。あと食事も徹底しました。脂肪を落とすためにご飯は毎食150gと決めて、タンパク質を取っても、脂質を極限までカット。そのくらいやらないと、気が済まなかったんです。というのも、本当に周りの俳優さんがすごくて、のみこまれちゃうのは嫌だったので、自分ができるベストな状態で演じたいと思っていました」

百人一首を覚え、身体も鍛え上げて臨んだ初の連ドラ出演。それだけに、役者として学ぶべきことも多かったようだ。

「共演している方々の役作りの姿勢を間近で見たり聞いたりすると、自分ももっとできるという思いはありましたね。結果、自分が出せる力は100%出せたので後悔はないんですが、周りを見ると自分はまだまだだなと思いました。役者として、もっともっと自分を磨きたい、成長したいという思いがますます強くなりました」

青春ドラマだけに同世代が演技でしのぎを削ったという今作。そんな中、特に意識させられたのが主演の當真だったという。

「レンタル彼氏というものがイメージできなかった……」

「當真さんは座長として、現場で本当に皆さんを引っ張っておられました。僕より１歳年上なのですが、自分が仮にあと１年後に主演として責任を負うチャンスをいただけたとして、當真さんほど現場を引っ張っていけるかといわれたら、やっぱり今の自分ではそわそわしちゃいます。今回は初の連ドラで、本当に自分のことだけで精一杯でした。それだけに當間さんは本当にすごいと思いましたし、刺激を受けました」

そんな漆山だが、すでに短編映画では初主演という大役を果たしている。映画『桃味の梨』は８月29日〜９月７日の日程で開催された『第21回大阪アジアン映画祭』でインディ・フォーラム部門に入選を果たしている。

「主演ということでプレッシャーはすごく感じました。お話をいただいた当初は、レンタル彼氏というものがイメージできなかったんです」

映画で漆山が演じる真は同級生相手にレンタル彼氏をしている高校生。その目的は親友に高級枕を買うためなのだが……。

「レンタル彼氏って、もちろん実生活ではしたことがないので最初は難しいなと感じました（笑）。監督と話していくなかで、例えばレンタル彼氏をやるんだったらどういうルールを作るかとか、自分なりに考えました。難しかったですが、心の奥に秘めた思いがある真と、『ちはやふる』での熱血あふれる柊は同じ高校生でも、真逆でしたね」

漆山は‛23年の『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で審査員特別賞に輝き、芸能界の扉を開いた。そんな彼が選んだ事務所には、頼もしい先輩俳優がいる。今をときめく看板俳優である今田美桜（28）だ。

「初めてお会いしたときは、今田さんが『花咲舞が黙ってない』（’24年放送、日本テレビ系）を撮影していたときでした。スタジオで撮影されていた合間の休憩中に挨拶させていただいて。すごくキラキラしていて、主演俳優というオーラがありました。話し方は落ち着いてるけど、芯があって人を惹き付けるものがありました。いずれは自分も国民的俳優になって、今田さんのように後輩を引っ張っていける存在になりたいなってすごく思いました」

俳優としての階段を一段一段、確実に上り始めた漆山。最後にどんな役者になりたいのか尋ねた。

「仮面ライダーになりたいと思っています！ やはりヒーローは男の子にとって、憧れですよね。そして、25歳までに日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞を獲りたいです。今、勉強している英語や韓国語を話せるようになって、いずれは海外作品にも出たい。かっこいい役者じゃなくて、“いい役者”になりたい。画面の中でもう顔面ぐしゃぐしゃにして泣いたり、笑ったりとか……。一つ一つのセリフが生きて見える、そんな役者になれたらいいですね」

18歳の若者には、熱い“役者魂”が宿っている――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）