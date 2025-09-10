濃すぎない味付け！モントワール「てのひらごぱん　塩チーズ味」

モントワールは、食事代わりにもなる、もちっと食感が特長の「てのひらごぱんシリーズ3品」(希望小売価格：195円(税込))を2025年9月15日に発売します。

今回は、モントワール「てのひらごぱん 塩チーズ味」を紹介！

モントワール「てのひらごぱん 塩チーズ味」

内容量 ：45g

賞味期間 ：90日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：195円(税込)

てのひらごぱん 塩チーズ味は、ほのかな塩味とチーズを効かせた塩チーズ味。

濃すぎない味付けで、手の止まらないおいしさです。

もちっと食感で噛むほど生地の甘味が広がります。

