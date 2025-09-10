奥行きのある味わい！中島大祥堂「かやぶき」新フレーバー3種

中島大祥堂は、天王寺MIO 30周年と中島大祥堂天王寺MIO店開店1周年を記念して、看板商品であるモンブラン「かやぶき」の新フレーバーを、2025年9月1日(月)より天王寺MIO店にて限定販売。

中島大祥堂「かやぶき」新フレーバー3種

発売日 ：2025年9月1日(月)

発売店舗：中島大祥堂 天王寺MIO店(天王寺MIO本館1階)※限定発売

営業時間：10:30〜20:30

■栗×お茶×フルーツの三重奏

丹波地方の豊かな水源と肥沃な土壌、盆地特有の気候で育った、色つやがよく、甘く、まろやかな味わいの丹波栗。

古くから朝廷や幕府に献上され、「丹波といえば栗、栗といえば丹波」と言われるほど有名です。

そんな丹波栗の豊かなうまみを活かし、茅葺き屋根をモチーフにしたユニークな形に仕上げたモンブラン「かやぶき」は、開店当初からご愛顧いただいている中島大祥堂の自慢の逸品です。

今回、新フレーバーとして「丹波栗×お茶×フルーツ」の組み合わせが登場。

お茶の香りと果実の酸味が栗の甘さを引き立て、奥行きのある味わいを楽しめます。

【商品情報】

■かやぶき(プレーン) 918円(税込)

かやぶき(プレーン)

プレーン／断面図

丹波栗の濃厚でまろやかな風味を存分に楽しめる、中島大祥堂の看板商品。

外側は丹波栗のモンブランクリームをたっぷりと絞り、中には甘さ控えめの生クリームとスポンジ。

土台にはチョコレートコーティングした玄米パフ入りメレンゲを使用し、軽やかな食感を加えています。

口の中でとろける栗本来の濃厚な甘みと芳醇な香りを楽しめます。

■かやぶき 抹茶〜マンゴー＆パッションフルーツ〜 939円(税込)

かやぶき 抹茶〜マンゴー＆パッションフルーツ〜

抹茶／断面図

抹茶のほろ苦さとマンゴーの濃厚な甘みが織りなす、深みのあるフレーバー。

濃厚でほっくりとした丹波栗のペーストに合わせた中身は、宇治抹茶のムースとスポンジ、さらにマンゴー＆パッションフルーツのジュレ。

抹茶のほろ苦さと完熟マンゴーの濃厚な甘みが生クリームのまろやかなミルク感と交わり、果実感と茶葉の香りが上品に広がります。

隠し味のパッションフルーツの酸味が抹茶の香りをふわっと引き立て、栗の甘さを際立たせます。

■かやぶき ジャスミン茶〜オレンジ＆ベルガモット〜 939円(税込)

かやぶき ジャスミン茶〜オレンジ＆ベルガモット〜

ジャスミン茶／断面図

ジャスミン茶の清々しい香りにオレンジの爽やかさが広がる、香り華やぐフレーバー。

濃厚でほっくりとした丹波栗のペーストに合わせた中身は、ジャスミン茶の香りをまとわせた生クリームとスポンジ、さらにオレンジ＆ベルガモットのジュレ。

清々しいジャスミンの香りとオレンジの果実感が生クリームのまろやかなミルク感と交わり、繊細でフルーティーな余韻が広がります。

ほんのり加えたベルガモットがフローラルな甘さとスパイシーさを添え、エレガントな香りと爽やかな酸味を引き立てます。

■かやぶき ほうじ茶〜アプリコット〜 939円(税込)

かやぶき ほうじ茶〜アプリコット〜

ほうじ茶／断面図

ほうじ茶の香ばしさとアプリコットの酸味が栗の甘さを引き立てる、奥行きあるフレーバー。

濃厚でほっくりとした丹波栗のペーストに合わせた中身は、丹波産ほうじ茶クリームとスポンジ、さらにアプリコット＆パッションフルーツのジュレ。

クリームがほうじ茶の香ばしさを包み込み、マイルドで芳醇な味わいに。

アプリコットの酸味が全体の深みを引き立て、ほうじ茶・栗・フルーツの立体的な味わいと心地良い余韻を楽しめます。

中島大祥堂 天王寺MIO店

