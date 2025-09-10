PLANTがお仕事体験ブース出展！みらいワクワク！こども仕事体験フェスタin福井

PLANTは、同社のサステナへの取組である地域社会発展への貢献の一環として、2025年9月28日開催「みらいワクワク！こども仕事体験フェスタin福井」にお仕事体験ブースを出展します。

みらいワクワク！こども仕事体験フェスタin福井

開催日 ：2025年9月28日(日)

開催場所：福井県産業会館1号館展示場

参加する小学生のみなさんには、「小売業ってなに？」をテーマに、お菓子の陳列体験やマネキンへのお洋服コーディネートなどを通じて、小売業の楽しさを体験！

【みらいワクワク！こども仕事体験フェスタin福井】

■みらいワクワク！こども仕事体験フェスタとは

このイベントは、全国各地の自治体、教育委員会の共催・後援のもと、損害保険ジャパン株式会社が企画・運営を行い、地域企業・団体等の仕事体験のブースを出展することで、こどもたちにリアルな仕事内容を学ぶことができる機会を提供するものです。

未来を担うこどもたちが、将来、地域課題の解決、社会の発展に貢献する人物になってほしいという想いのもと、全国で開催されています。

