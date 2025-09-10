負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれ、社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９月９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだ。１７年３月２８日から４月１日に掲載した連載を再掲する（肩書、年齢等は当時）。

２００３年１２月１４日の１００戦目の報道に加え、５日後にＮＨＫが「にんげんドキュメント 日々これ連敗〜競走馬ハルウララ〜」で特集すると、ファンレターが急増。全国から届いたニンジンが宗石厩舎に山積みになった。

闘病中、リストラされた会社員、不登校の生徒も。ある女性は「私も７１年間生きてきて一度も１番になったことがありません。ハルウララが一生懸命走っているのを見て、私も残り少ない人生を一生懸命に走らなくてはと、涙が出ました」とつづった。

みんなの声援うけながら いつかは１着夢に見て 私は「懸命」走ります（「ハルウララの詩」）

０４年１月下旬に、武豊騎乗の報道。３月２２日は交流重賞・黒船賞に騎乗するＪＲＡ騎手が騎乗可能になる。２月初旬には、そのレースが各地の地方競馬場でも“全国発売”されると報じられた。８回線ある事務局の電話はパンクした。「１時間に１本やったのが、１分に１本どころじゃなかった」。０２年高知国体で会場計画に携わった班長の山中雅也は、競馬場内外の図面とにらめっこし、計画を練った。

「ハルウララにすがるしかない。みんな同じ方向見てるからパワーが生まれた」と広報の吉田昌史。職員２０人は寝る間も惜しんで働き続けた。組合トップの前田英博が言った。「人間というのは苦しみの中だけでは前を向けない。でも、ハルウララによってお客さんが来てくれたことが、みんなの明るい希望になった」

３月２２日、高知競馬場。８か所設けたウララ馬券専用窓口は開門直後から長蛇の列で最大４時間待ちの混雑ぶり。各地の地方競馬場と場外発売所でも通常の３〜８倍の観客が殺到した。「単勝って何？」と聞く女性など多くが競馬初心者だった。最終１０Ｒへボルテージは高まっていく。

１６時３５分、１０６戦目のゲートが開いた。ハルウララは１１頭立ての後方から。不良馬場で飛び散る泥をまともに浴びる。単勝１・８倍の圧倒的１番人気を背負いながら、見せ場なくゴール。先頭から１１馬身離れた１０着にため息がもれたが、拍手の音が大きくなっていく。走り終えたはずのハルウララが武豊に導かれ、“ウィニングラン”。名手の粋な計らいに、この日一番の大歓声。声も出せず、両手で顔を覆う女性もいた。

会見が行われた事務局２階の会議室は取材陣があふれた。熱のこもった部屋に響くおびただしいシャッター音。「ダービーを勝っても、こんなにフラッシュを浴びない」と苦笑した武豊騎乗の全国発売の効果は絶大だった。そのレースだけで５億円超え。ウララ出走時でさえ７０００万円台だった１日の総売り上げは約８億６９００万円で、過去最高の約４億５９００万円を上回るレコード。０３年度収支は１２年ぶりの黒字となる約９２００万円を計上し、高知競馬は廃止のピンチを免れた。＝敬称略＝

◇売り上げデータ ３月２２日の高知競馬の１日の総売り上げは８億６９０４万２５００円。ハルウララが出走した１０Ｒだけで５億１１６２万５９００円（場内・５６０６万８０００円、場外・４億５５５５万７９００円）と６割近くを稼いだ。１０Ｒの単勝総売り上げは２億８６３１万６７００円で、うちハルウララが１億２１７５万１２００円。この日の黒船賞が２億２３２４万９９００万円だけに破格。