岡村靖幸、椎名林檎、ロバート・グラスパーら豪華ゲストが集結する『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』冒頭2曲をインスタライブで特別生配信
18日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催される一夜限りの音楽イベント『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』の冒頭2曲が、イベント公式インスタグラムにて生配信されることが決定した。チケットが完売しているこの豪華なステージを、配信でも一部体感できる貴重な機会となる。
『JAZZ NOT ONLY JAZZ II』は、次世代を担う実力派ミュージシャンと豪華ゲスト陣が共演する特別ライブイベント。ドラマーの石若駿が率いる7人編成のバンド“The Shun Ishiwaka Septet”によるセッションに、アイナ・ジ・エンド、岡村靖幸、KID FRESINO、椎名林檎、中村佳穂、ロバート・グラスパーがゲスト参加する。オープニングDJは音楽評論家・柳樂光隆（Jazz The New Chapter）が務める。
また、当日会場では数量限定のオフィシャルグッズも販売。Tシャツ、トートバッグ、ステッカーセット、B2ポスターといったラインナップが揃う。いずれも会場限定販売で、事前販売は予定されていない。
同公演の模様は、11月23日から後日配信も予定されており、Streaming+によるステレオ配信、Live Extremeによるハイレゾ・ステレオおよびドルビーアトモスでの配信が用意されている。
■出演
アイナ・ジ・エンド、岡村靖幸、KID FRESINO、椎名林檎、中村佳穂、ロバート・グラスパー
■バンド
The Shun Ishiwaka Septet（石若駿、西田修大、細井徳太郎、マーティ・ホロベック、松丸契、山田丈造、渡辺翔太）
■オープニングDJ
柳樂光隆（Jazz The New Chapter）
■インスタライブ配信
9月18日（木）午後7時〜（開演に合わせて配信開始予定）
■有料配信情報
11月23日（日）午後4時〜
視聴チケット：「Streaming+」ステレオ配信 3500円 「Live Extreme」ハイレゾ・ステレオ配信 4000円／ドルビーアトモス配信 4500円
※配信形式により一部映像がカットされる場合あり
