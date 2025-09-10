『King ＆ Princeとうちあげ花火』今年は11・15＆16にZOZOマリンで開催
King ＆ Princeが昨年、CDデビュー5周年の最後を締めくくるイベントとして大好評を博した『King ＆ Princeとうちあげ花火』が、今年も11月15日、16日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されることが決定した。
【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』会見に出席したKing ＆ Prince
今年は2日間の開催でさらに内容をスケールアップし、デビューシングル「シンデレラガール」から今年8月リリースの17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」までの歴代の代表曲とともに夜空いっぱいに打ち上がる大迫力な花火と、昨年以上に充実したKing ＆ Princeのライブパフォーマンスが予定されており、かつてないほど豪華なエンターテインメントイベントとなる。
チケット一般先行受付は9月下旬に開始予定。詳細はオフィシャルサイトにて。
【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』会見に出席したKing ＆ Prince
今年は2日間の開催でさらに内容をスケールアップし、デビューシングル「シンデレラガール」から今年8月リリースの17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」までの歴代の代表曲とともに夜空いっぱいに打ち上がる大迫力な花火と、昨年以上に充実したKing ＆ Princeのライブパフォーマンスが予定されており、かつてないほど豪華なエンターテインメントイベントとなる。
チケット一般先行受付は9月下旬に開始予定。詳細はオフィシャルサイトにて。