¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿ó¡¢È¬ÌÚ¤¿¤Á¤ËÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡¡Âè119²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè119²ó¡Ê11Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÈ¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î²ñ¼Ò¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Ìø°æ²È¤ËÅì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ë¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î³èÌö¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹Åì³¤ÎÓ¡£¤½¤Î¤³¤í¡¢Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ÇÅê¹ÆºîÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ÇÇº¤ß¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
