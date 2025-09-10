スムーズなレンズ交換が可能！三友「Leitz HEKTOR」

三友は、Leitz Cine GmbH(ドイツ)のシネマレンズ Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)の日本国内での取り扱いを開始します。

三友「Leitz HEKTOR」

三友は、Leitz Cine GmbH(ドイツ)のシネマレンズ Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)の日本国内での取り扱いを開始。

Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)は、交換可能なミラーレスマウント(E、L、RF、Z)に対応したフルフレーム単焦点レンズシリーズです。

18mm、25mm、35mm、50mm、73mm、100mmの6本が用意されており、すべてT2.1の明るさを備えています。

各レンズは完全マニュアル仕様で、フォーカスリングとアイリスリングの位置が統一されているため、スムーズなレンズ交換が可能です。

フォーカスリングの回転角は120°に設定されており、マニュアルでのフォーカス送りに最適化されています。

さらに、全レンズがコンパクトかつ軽量に設計されており、前径は80mm、フィルター径は77mmのねじ込み式(18mmレンズを除く)に対応しています。

