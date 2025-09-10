コスプレイヤー・えなこ、撮影会の参加費明かす さらば森田ツッコミ「金儲け知らんの？」
コスプレイヤーのえなこが9日、ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演した。コスプレ撮影会の参加費を明かした。
【写真】かわいい！撮影会の参加費について明かしたえなこ
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。
スタジオゲストとして、プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞と、えなこが出演。収録の前日に台湾でコスプレイベントに参加してきたというえなこのコスプレ写真に、さらば青春の光・森田は「AIが作ったやつやろ」と思わずツッコミを入れていた。
コスプレをしたえなこを大勢のファンが取り囲み、一心にカメラを向ける人たちのイベント風景に、MC陣は「全員えなこファンってこと！？」「めっちゃ金儲けできるやん」と驚がく。えなこが「私もイベントに参加してる（側）なので、無料で撮れます」と説明すると、森田は「金儲け知らんの？俺マネジメントしたろか？」とコメントし、笑いを誘った。
