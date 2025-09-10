双子を妊娠中のタレント・中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露するとともに、健診結果を明かした。

「限界ギリギリ双子お腹」と書き出すと、黄色のワンピース姿の最新ショットをアップ。

「入院になるか毎回ひやひやですが 健診でしたが血圧、張り、むくみ、諸々クリアで合格 なんとかまだ自宅で大丈夫そうです 双子たちありがとう」と明かすと、「右の子が2287g 左の子2197g ふたりとも2000越えてくれた、、！つまり双子の重さだけで4000以上 さらに羊水、胎盤、血液量も増えて、むくみなどで そりゃ身体おもたいわけですね でも体重にガーン！痩せられたお母さんたち尊敬！産後いつからダイエットはじめていいんだろ」と問いかけた。

「まだまだあと少しが毎日大変 安静に頑張ります 本当に寝返りも立ち上がるのもキツイ」とし、「入院グッズや赤ちゃんグッズたちを買い揃えてたら 部屋のスペースが大変なことに！ 同じぐらいのタイミングの方や先輩たちの言葉に 日々励まされていますありがとうございます」とつづった。

「冷蔵庫にぶどうがいっぱい！アイスもいっぱい 食べすぎ気をつけて毎日の楽しみにします」とも記すと、「そろそろ腹囲測っておきたい」と締めくくった。ハッシュタグでは「双子お腹観察日記」「健診」「安静」「ぶどう」「8か月」「もう少し」「大変」と添えた。