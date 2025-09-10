スポニチ

　双子を妊娠中のタレント・中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露するとともに、健診結果を明かした。

　「限界ギリギリ双子お腹」と書き出すと、黄色のワンピース姿の最新ショットをアップ。

　「入院になるか毎回ひやひやですが　健診でしたが血圧、張り、むくみ、諸々クリアで合格　なんとかまだ自宅で大丈夫そうです　双子たちありがとう」と明かすと、「右の子が2287g　左の子2197g　ふたりとも2000越えてくれた、、！つまり双子の重さだけで4000以上　さらに羊水、胎盤、血液量も増えて、むくみなどで　そりゃ身体おもたいわけですね　でも体重にガーン！痩せられたお母さんたち尊敬！産後いつからダイエットはじめていいんだろ」と問いかけた。

　「まだまだあと少しが毎日大変　安静に頑張ります　本当に寝返りも立ち上がるのもキツイ」とし、「入院グッズや赤ちゃんグッズたちを買い揃えてたら　部屋のスペースが大変なことに！　同じぐらいのタイミングの方や先輩たちの言葉に　日々励まされていますありがとうございます」とつづった。

　「冷蔵庫にぶどうがいっぱい！アイスもいっぱい　食べすぎ気をつけて毎日の楽しみにします」とも記すと、「そろそろ腹囲測っておきたい」と締めくくった。ハッシュタグでは「双子お腹観察日記」「健診」「安静」「ぶどう」「8か月」「もう少し」「大変」と添えた。

　