注目が集まったせりからおひなさまへの告白。ほぼ両想い状態だった2人だったが、残念ながら成立とならず、見届け人のノンスタ井上が「責めるなら人生でフラれたことがない女・山田優を責めてください！」となぜかゲストにきた山田優を“差し出す”シーンがあった。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。8日は夏休み編2025最終話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、スペシャルゲストとして山田優。なお、今回は通常より1泊多い3泊4日の旅となっている。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

すみれ（表すみれ、高1／大阪府）

ゆま（谷村優真、高２／埼玉県）

【継続】

ひなの（瀬川陽菜乃、高3／長崎県、「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025 inソウル」からの継続)

りのん（多田梨音、高2／大阪府、「夏休み編2024」「冬休み編2024」からの継続）

ねね（時田音々、高2／千葉県、「マクタン編」からの継続）

ひな（長浜広奈、高2／東京都、「マクタン編」「ハロン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県）

しおん（安藤志音、高3／沖縄県）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」からの継続）

しゅん（倉澤俊、高2／茨城県、「ハロン編」からの継続）

せり（松井芹、高2／福岡県、「ドンタン編」「卒業編2025 in ソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

きんご（内田金吾、高2／福岡県、「ドンタン編」からの継続）

せり、告白実らず…おひなさま「運命の人じゃなかった」

初日からお互いを意識しあい、徐々に距離を縮めて良い雰囲気だったせり＆ひな。3日目の夜、せりがフライング告白をするも、ひなは付き合った後の不安が拭えず答えを先延ばしにしていた。最後の告白タイムでは、精一杯の想いをつたえるせりに、ひなは「せりくんがいたから3泊4日すっごい楽しめました」「せりくんは最後の2ショットとかでも花冠被せてくれたり、王子様みたいにやってくれたりして、すごい素敵でした」と振り返るも、「せりくんと付き合ったらすごい楽しそうだなって思うし、優しいしかっこいいし、ひなもいっぱい真剣に考えたんだけど、せりくんに告白することはできないです。ごめんなさい」と精一杯の気持ちを伝えたひな。

成立寸前と思われていただけに、スタジオの見届人らも「まじ？！」と驚き、かすが「せり＆ひな、ダメかぁ」と感想を漏らすと、山田も「そうなの？もうわからないねぇ」と呆然とした様子。井上は「いろいろ思うことは視聴者の方もあるやろうけど、真剣に考えて真剣に選んでいるから、こういう結果になる」とひなの思いを代弁。そして「じゃないと俺なら絶対誰かと付き合うわ（笑）」と冗談を交えつつ、メンバーたちの妥協をしない姿勢を尊重していた。

そして中川が「おひなさまをとにかく責めないでいただきたい」と訴えると、井上はカメラ目線で「責めるなら山田優を責めてください」と突然ビックリ発言。山田が「なんで！？」と質問すると、井上は「（山田は）フラれた事ないんで」と不思議な説明。山田は笑いながら手を大きく振りそんなことないとアピールするも、井上は「人生でフラれたことのない女・山田優を責めてください」と再度訴えスタジオの笑いを誘っていた。